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    • 25.10.2022 14:58
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    Başkan Erdoğan'dan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temel Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atılıyor. Törenle 17 ilde 5 bin 615 konutun yapımına başlanacak. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz." dedi. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamının hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Erdoğan, "Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan ilk temeli atıyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atılıyor.

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    Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Bugün Sincan bir başka güzel. Ankara bir başka güzel. Video konferansla şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar, sevgiler...

    Bugün Gazi Başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye ikinci dünya savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden ilçe ve il merkezlerine büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca sağıksız yerleşim alanları ortaya çıkmıştır.

    Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik, sağlıksız yapılaşmayla. Her deprem, sel ve heyelan bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. İzmir'de Malatya, Elazığ'da yaşadık. 1999 depreminin arından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye...

    26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 60 bin konutluk Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreninde heyecan ve sevince ortak olduk.

    Büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması özel sektörü harekete geçirmiştir. 28,5 milyon konutun 13,5 milyonun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz.

    "ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARDIK"
    Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Kirada fırsatçılar ev sahiplerine bakın dolaşma başladı. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti. Yüksek kiralar uyguladı. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. 2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı Sosyal Konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle en büyük kampanyayı planladık. 500 bin konut 250 bin arsa, 50 bin işyeri kampanyamız bu hazırlığın neticesidir. Arsa sayısını 1 milyona çıkardık.

        "VATANDAŞLARIMIZIN DUASINA TALİBİZ"
        TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Altyapıyı biz yapacağız, konutu vatandaş yapacak. TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. En büyük mükafat bu vatandaşlardan aldığımız duadır. Yeni kampanyamızın temelini atarken vatandaşlarımızın duasına talibiz.

        Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir. Konut ve arsalar hizmete girdiğinde 6 milyon vatandaş daha huzurlu yuvasına kavuşmuş, yarım milyona yakın vatandaşın istihdam edileceği iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

        Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri ısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.


        "YALAN YOK, NE DEDİYSEK O"

        900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o.

        Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye'de artı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. İllerimizin ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık. Bunu iddia ile söylüyoruz.

        Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri olarak vatandaşlara sunulacak.




        İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

        İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılıyor.

            YÖRESEL VE YATAY MİMARİ
            Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

            2 BİN 280 TL TAKSİTLE
            Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek. Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak.

            900 MİLYAR TL YATIRIM
            "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak.


            7.5 MİLYON BAŞVURU ALINDI
            Proje kapsamında sosyal konutlara başvuran vatandaşların sayısı 7.5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı. Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ise 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak. Müşterek arsalar ise 937 liradan başlayan taksit imkânı ve 10 yıl vade ile faizsiz vatandaşlara sunulacak.


                ARSAYA 525 BİN BAŞVURU
                Altyapısı hazır konut arsası sahibi olmak isteyen vatandaşlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022'den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu. "İlk İş Yerim" projesinde ise ilk etapta 10 bin işyeri yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin işyeri yapılması planlanıyor. 10 Ekim'de başlayan "İlk İş Yerim" projesi başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. İş yerine başvuru sayısı ise 45 bini buldu.

                2 TİRLYONDAN FAZLA
                Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun projeye dair önemli bir paylaşımda bulundu.

                Altun'un paylaşımı şu şekilde:
                ▪️900 milyarlık yatırım değeri
                ▪️200 bin kişilik istihdam
                ▪️450 sektörde çarpan etkisi

                2 trilyondan fazla ekonomik hareketlilik sağlayacak olan Yüzyılın Projesi kapsamında Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ın teşrifleriyle bugün 5 bin 615 konutun temeli atılıyor.

                Hayırlı olsun…

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