Başkan Erdoğan'dan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma töreninde önemli açıklamalar

"VATANDAŞLARIMIZIN DUASINA TALİBİZ"

TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Altyapıyı biz yapacağız, konutu vatandaş yapacak. TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. En büyük mükafat bu vatandaşlardan aldığımız duadır. Yeni kampanyamızın temelini atarken vatandaşlarımızın duasına talibiz.

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir. Konut ve arsalar hizmete girdiğinde 6 milyon vatandaş daha huzurlu yuvasına kavuşmuş, yarım milyona yakın vatandaşın istihdam edileceği iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri ısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.





"YALAN YOK, NE DEDİYSEK O"

900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o.

Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye'de artı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. İllerimizin ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık. Bunu iddia ile söylüyoruz.