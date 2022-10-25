Akyaka kapısı barışı bekliyor! Başkan Erdoğan: "Kaybedeni olmaz"

Sınır kapandığında 40 bin ton malzeme ile 140 bin insanın sınırdan geçtiği belirtilirken, bugün sınırın açılması halinde bu rakamın en az 10 katına çıkacağı kaydediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın 1 Temmuz'daki görüşmelerinde alınan kararların içinin doldurulmasına katkı sağlamak üzere Uzmanlar Komitesi'nin de yakın zamanda toplanacağı öğrenildi. Öte yandan özel temsilciler arasındaki bir sonraki toplantının da Türkiye'de yapılması öngörülüyor.