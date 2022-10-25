Akyaka kapısı barışı bekliyor! Başkan Erdoğan: "Kaybedeni olmaz"

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a yaptığı ziyarette, "Barışın kaybedeni olmaz. Azerbaycan - Ermenistan ile Türkiye - Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir." ifadlerini kullanmıştı.
Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasının ardından başlayan Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci devam ederken, iki ülke arasında sınırların açılması konusu gündemdeki yerini koruyor. Normalleşme sürecinin olumlu istikamette ilerlediği vurgulanırken, sınırların açılması noktasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasına işaret ediliyor.
UZMANLAR TOPLANACAK
Değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar, "Barış anlaşması imzalanırsa bu durum tüm bölgede çarpan etkisi yaratır" ifadelerini kullandı.
Sınır kapandığında 40 bin ton malzeme ile 140 bin insanın sınırdan geçtiği belirtilirken, bugün sınırın açılması halinde bu rakamın en az 10 katına çıkacağı kaydediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın 1 Temmuz'daki görüşmelerinde alınan kararların içinin doldurulmasına katkı sağlamak üzere Uzmanlar Komitesi'nin de yakın zamanda toplanacağı öğrenildi. Öte yandan özel temsilciler arasındaki bir sonraki toplantının da Türkiye'de yapılması öngörülüyor.