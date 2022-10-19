15 Temmuz hain darbe girişiminin sinyalini veren FETÖ'cü Bülent Keleş'in İsveç'teki lüks yaşamı! Bülent Keneş kimdir?

Yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde birer birer görüntülemeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt da İsveç'te bulmuştu. Yine İsveç'te firari durumda bulunan kapatılan Today's Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in izine ulaşıldı.

ENDİŞELİ GÖZLERLE BAKIYOR

Keneş yaşadığı Akersberga bölgesinde bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Sabah'ta yer alan habere göre, elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gitti. Keneş, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gidiyor.

VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi. Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.

DARBE SİNYALİNİ VEREN İSİM

FETÖ'nün medya tetikçilerinden biri olan Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 gün önce yaptığı paylaşımda darbe sinyali vermişti. 7 Temmuz 2016 tarihinde saat 01.49'da Twitter'dan, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde bir paylaşım yapan Keneş, darbe girişimi öncesinde ihanetin sinyalini en net veren isimdi.

MÜEBBET TALEBİ

Hakkında darbeye teşebbüsten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan ve yakalama kararı bulunan Keneş'in yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 19 Eylül 2017'de görülen ikinci duruşmasında, Keneş'in henüz yakalanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi. 24 Mart 2016'da ise İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Keneş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı yazı ve yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunmaktan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'MOLLA' ÖZTÜRK'LE İRTİBATLI

Keneş'in, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı eski imamı olan ve "Molla" olarak bilinen Hamdullah Bayram Öztürk ile çok sayıda irtibatı bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt mensuplarının 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırdığı süreçte, Keneş'in hesabında 13.862 TL'lik artış olduğu da belirlendi. Keneş, 4 Temmuz 2019'da ise Twitter üzerinden FETÖ ile ilgisinin kalmadığını iddia eden bir bildiri yayınlamıştı.

BAŞKANI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda sosyal medyadan kara propagandaya devam eden Keneş, en son 29 Eylül 2021'de HDP'li Gültan Kışanak'ın tutuklanması üzerine Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na getirilen Cumali Atilla'yı PKK adına ölümle tehdit etmişti.

TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ

Adalet Bakanlığı'nın İsveç'ten iadesini istediği FETÖ ve PKK terör örgütü mensupları arasında Bülent Keneş de bulunuyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği iade talepleri arasında FETÖ üyeleri Bülent Keneş'in yanı sıra Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak gibi önemli isimler de yer alıyor.