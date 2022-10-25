Finlandiya heyeti FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesi için Türkiye'de: Görüşme başladı!

İki sayfalık mektupta, İsveç'in Haziran ayında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "mutabakatın uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlardan 14 örneğe yer verildi. Ayrıca "üçlü anlaşmanın tüm temel unsurları üzerinde somut adımlar atıldığına" vurgu yapıldığı kaydedildi.

PKK'YA KARŞI MÜCADELE

Mektupta, "İsveç güvenlik ve terörle mücadele servisi Sapo, PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT ile görüşmek üzere Eylül ayında Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.