Finlandiya heyeti FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesi için Türkiye'de: Görüşme başladı!

Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi başladı.
Alınan bilgiye göre, İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı. Görüşmede, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.
Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.
Öte yandan İsveç, Türkiye'ye terörle mücadele çalışmaları konusunda bir mektup göndermişti.
14 ÖRNEĞE YER VERİLDİ
6 Ekim'de Ankara'ya gönderilen ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla somut adımlar attığına dair 14 örneğin yer aldığı mektubun detaylarına ulaşıldı.
İsveç yönetiminden Ankara'ya gönderilen 6 Ekim 2022 tarihli bir mektupta, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin endişelerini gidermek için terör örgütü PKK'ya karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığı" ifade edildi.
İki sayfalık mektupta, İsveç'in Haziran ayında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "mutabakatın uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlardan 14 örneğe yer verildi. Ayrıca "üçlü anlaşmanın tüm temel unsurları üzerinde somut adımlar atıldığına" vurgu yapıldığı kaydedildi.
PKK'YA KARŞI MÜCADELE
Mektupta, "İsveç güvenlik ve terörle mücadele servisi Sapo, PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT ile görüşmek üzere Eylül ayında Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.