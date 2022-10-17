Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2022 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 16:23
    ABONE OL

    İsveç'te yeni hükümet göreve başladı! Başbakan Kristersson: Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız

    Üçlü mutabakat kapsamında, verilen sözleri yerine getirmeyen İsveç'te; yapılan seçimlerin ardından Başbakan Magdalena Andersson'un başında bulunduğu ittifak hükümeti kuramadı. 36 gün süren koalisyon görüşmeleri sona erdi, sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Görev başına geçen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatın gereklerini yerine getireceğini duyurdu.

    İsveç’te yeni Başbakan’dan NATO sözü

    Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakat kapsamında; suçluların iadesi ve terör örgütlerine karşı ortak çaba gösterilmesi konusunda İsveç ve Finlandiya adım atma sözü vermişti. Ancak İsveç'te terör örgütlerinin rahatça gösteri gerçekleştirmesi ve FETÖ üyesi teröristin iadesinin reddedilmesi tepki çekti. Yaşanan gelişmelerin ardından sandığa giden İsveç'te mevcut hükümet yasa yapma çoğunluğunu yitirdi.

    36 GÜNLÜK KOALİSYON ARAYIŞI
    İskandinav ülkesinde 36 gün süren koalisyon görüşmeleri sona ererken, sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

    3 OY FARKLA GÜVEN OYU ALDILAR
    Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (S), Yeşiller ve Çevre Partisi (MP), Sol Parti (V) ve Merkez Partisi (C) güven oylamasında hükümete destek vermedi. Sağ koalisyon hükümeti, 173 "hayır" oyu kullanılan oylamada, 176 "evet" ile güvenoyu aldı.

    YENİ BAŞBAKAN KRİSTERSSON
    Burada seyirciler arasında bir kişi, yeni hükümeti protesto ederek hükümetin "sahte" olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri, eylemciyi dışarı çıkardı. Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve bakanlar kurulunu yarın açıklayacağını söyledi.

        "BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"
        Kristersson, Türkiye ile İsveç arasında süren NATO görüşmelerini değerlendirdi.

        Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kristersson, "Bugün Başbakan seçildim. Bana duyulan güvenden dolayı teşekkür ederim. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        "TÜRK HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"
        Türk hükümeti ve yetkililerle konu hakkında görüşeceklerini söyleyen Kristersson, "Türk hükümeti ve yetkilileriyle doğal olarak bire bir görüşüp konuyu diyalog çerçevesinde bir çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum. Bütün NATO ülkelerinin de bildiği üzere, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliğine ortak müracaat ettik. NATO üyeliğinin gerekliliği için elimizden geleni yapıyoruz. Dileğimiz o ki İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğine ortak kabul edilir." dedi.

            DAİMİ ORTAK MEKANİZMA
            Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

            İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantı gerçekleştirmişti.

            TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİMAYE
            Türkiye İsveç'ten, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerini himaye eden yaklaşımını terk etmesini bekliyor.

            Türkiye'nin, İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken, bazı talepler de uzun süredir yanıtsız bırakıldı.

            PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddeden ve bu kişilere vatandaşlık veren İsveç, FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında olduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt vermedi.
                Reklam
                Haberler Güncel İsveç'te yeni hükümet göreve başladı! Başbakan Kristersson: Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız
                    SON DAKİKA