İsveç'te yeni hükümet göreve başladı! Başbakan Kristersson: Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız

Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakat kapsamında; suçluların iadesi ve terör örgütlerine karşı ortak çaba gösterilmesi konusunda İsveç ve Finlandiya adım atma sözü vermişti. Ancak İsveç'te terör örgütlerinin rahatça gösteri gerçekleştirmesi ve FETÖ üyesi teröristin iadesinin reddedilmesi tepki çekti. Yaşanan gelişmelerin ardından sandığa giden İsveç'te mevcut hükümet yasa yapma çoğunluğunu yitirdi.
36 GÜNLÜK KOALİSYON ARAYIŞI
İskandinav ülkesinde 36 gün süren koalisyon görüşmeleri sona ererken, sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.
3 OY FARKLA GÜVEN OYU ALDILAR
Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (S), Yeşiller ve Çevre Partisi (MP), Sol Parti (V) ve Merkez Partisi (C) güven oylamasında hükümete destek vermedi. Sağ koalisyon hükümeti, 173 "hayır" oyu kullanılan oylamada, 176 "evet" ile güvenoyu aldı.
YENİ BAŞBAKAN KRİSTERSSON
Burada seyirciler arasında bir kişi, yeni hükümeti protesto ederek hükümetin "sahte" olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri, eylemciyi dışarı çıkardı. Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve bakanlar kurulunu yarın açıklayacağını söyledi.