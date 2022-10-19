PKK destekçisi vekilin canı sıkıldı! Türkiye'nin istediği adımları atmaya hazırlanan İsveç hükümetine tek soru

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında düzenlenen uzun görüşmeler sonrasında iki İskandinav ülkesi de Türkiye'nin taleplerini kabul etmiş; bu durum Andersson hükümetini parmağında oynatmasıyla bilinen PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh'i oldukça sinirlendirmişti. Yeni Kabine'ye seslenen Kakabeveh, Türkiye'nin talepleri karşısında Ulf Kristersson hükümetinin nasıl bir tavır alacağını sordu.

PARLAMENTODA GÜVENOYU ALDI

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.