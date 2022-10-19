PKK destekçisi vekilin canı sıkıldı! Türkiye'nin istediği adımları atmaya hazırlanan İsveç hükümetine tek soru

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında düzenlenen uzun görüşmeler sonrasında iki İskandinav ülkesi de Türkiye'nin taleplerini kabul etmiş; bu durum Andersson hükümetini parmağında oynatmasıyla bilinen PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh'i oldukça sinirlendirmişti. Yeni Kabine'ye seslenen Kakabeveh, Türkiye'nin talepleri karşısında Ulf Kristersson hükümetinin nasıl bir tavır alacağını sordu.
PARLAMENTODA GÜVENOYU ALDI
İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.
Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.
PKK'LI VEKİL NEFRET KUSTU
Rusya-Ukrayna savaşyla birlikte panikleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme taleplerinin ardından İsveç'in eski hükümetinin Başbakanı Magdalena Andersson ile arasının çok iyi olduğu bilindiği Amineh Kakabaveh'in arası bozulmuştu.
İsveç'in NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinin ardından Andersson hükümetine nefret kusan Kakabaveh, yeni hükümete seslendi.
MERAK EDİYORUM...
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kakabaveh artık İsveç'in en genç bakanlarından olan Romina Pourmokhtari'yi tebrik etti. Kakabaveh tebriklerinde Türkiye meselesine değindi.