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    • Dünya
    • 19.10.2022 16:29
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    • 19.10.2022 16:47
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    PKK destekçisi vekilin canı sıkıldı! Türkiye'nin istediği adımları atmaya hazırlanan İsveç hükümetine tek soru

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandaiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran İsveç, Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra kapsamında Türkiye'ye terörle mücadele ve suçluların iadesi noktasında adım atacağına dair söz vermişti. Ancak geçen sürede gerekli adımları atmayan İsveç hükümeti, seçimlerde de iktidarını kaybederek yönetimden çekildi. Koalisyonu kurmayı başaran yeni Başbakan Ulf Kristersson, Türkiye'nin taleplerinin karşılanacağını açıkladı. Duruma sinirlenen YPG/PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh, yeni hükümete tek bir soru sordu.

    PKK destekçisi vekilin canı sıkıldı!

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında düzenlenen uzun görüşmeler sonrasında iki İskandinav ülkesi de Türkiye'nin taleplerini kabul etmiş; bu durum Andersson hükümetini parmağında oynatmasıyla bilinen PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh'i oldukça sinirlendirmişti. Yeni Kabine'ye seslenen Kakabeveh, Türkiye'nin talepleri karşısında Ulf Kristersson hükümetinin nasıl bir tavır alacağını sordu.

    PARLAMENTODA GÜVENOYU ALDI
    İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

    Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.

    PKK'LI VEKİL NEFRET KUSTU
    Rusya-Ukrayna savaşyla birlikte panikleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme taleplerinin ardından İsveç'in eski hükümetinin Başbakanı Magdalena Andersson ile arasının çok iyi olduğu bilindiği Amineh Kakabaveh'in arası bozulmuştu.

    İsveç'in NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinin ardından Andersson hükümetine nefret kusan Kakabaveh, yeni hükümete seslendi.

    MERAK EDİYORUM...
    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kakabaveh artık İsveç'in en genç bakanlarından olan Romina Pourmokhtari'yi tebrik etti. Kakabaveh tebriklerinde Türkiye meselesine değindi.

        Bir önceki hükümeti eleştirdiğini ifade eden Kakabaveh, "Şimdi sen bir bakansın ve merak ediyorum. Türkiye'nin istediği isimleri verecek misin ve silah ihracatını durduracak mısın?" dedi.

        Bir sonraki paylaşımında ise Dışişleri Bakanı'na seslenen Kakabaveh, Bakan'ın Türkiye ile ilgili ne yapacağını merak ettiğine dikkat çekti.

        3 OY FARKLA GÜVENOYU ALDI
        İsveç'te Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (S), Yeşiller ve Çevre Partisi (MP), Sol Parti (V) ve Merkez Partisi (C) güven oylamasında hükümete destek vermedi.

        Sağ koalisyon hükümeti, 173 "hayır" oyu kullanılan oylamada, 176 "evet" ile güvenoyu aldı.

        24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebi ve Türkiye'nin söz konusu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle bu talebi veto etmesi geçtiğimiz aylarda dünya gündemini oldukça meşgul etmişti.

            Uzun geçen müzakerelerden sonra Türkiye, masadan zaferle ayrılmıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü momerandum imzalanmıştı.

            PARMAĞINDA OYNATIYORDU
            İsveç'in Türkiye'nin taleplerini kabul etmesin ise İsveç Parlamentosu'nda bağımsız olarak yer alan PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh çok sert tepki göstermişti.

            Verdiği tek bir oy nedeniyle İsveç'i parmağında oynatan Kakabaveh, Başbakan Magdelena Andersson hükümetini, verdiği desteği çekmekle tehdit etmişti.

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            Haberler Dünya PKK destekçisi vekilin canı sıkıldı! Türkiye'nin istediği adımları atmaya hazırlanan İsveç hükümetine tek soru
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