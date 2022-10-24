Başkan Erdoğan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM), BM'nin temsil ettiği değerlerin ve BM faaliyetlerinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğini bildirdi.
Erdoğan, 24 Ekim BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında BM bünyesinde devam eden çalışmalara en somut katkıları yapan ve öncü roller üstlenen ülkelerden birisi olduğunu belirtti.