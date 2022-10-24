Başkan Erdoğan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı





"DAHA DEMOKRATİK, ŞEFFAF, ETKİN VE HESAP VEREBİLİR"

"Nefret ikliminin toplumsal barışı zehirlememesi için hem BM zemininde hem de ikili planda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Her gün binlerce masumun canına mal olan krizlerin çözümünde ve sürdürebilir kalkınmanın sağlanmasında BM'nin daha etkin rol alması gerektiği açıktır. Bunun yolu da BM Güvenlik Konseyi'nin temsilde adalet ilkesine göre reforme edilmesinden geçmektedir. Daha demokratik, şeffaf, etkin ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi uluslararası toplumun ortak beklentisidir. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği ve uluslararası toplumun ortak iradesini yansıtan BM Genel Kurulu da muhakkak güçlendirilmelidir. Türkiye, BM'nin, BM'nin temsil ettiği değerlerin ve BM faaliyetlerinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler'in 77'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, BM'nin çalışmalarının küresel barış, istikrar ve esenliğe katkı sağlamasını temenni ediyorum."

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