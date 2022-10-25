CHP’li İBB Hadımköy'deki halk ekmek fabrikasını 3 ayda 3 gün çalıştırdı!

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hadımköy'deki ekmek fabrikasında 3 aydır tek bir ekmek bile üretilmediği ortaya çıkmıştı. A Haber'in ortaya çıkardığı ve büyük tepkilere neden olan skandal olayda CHP'li İBB fabrikadan görüntü alınmaması için çareyi perde asmakta buldu. Öte yandan fabrikanın elektrik tüketimine ait detaylar da ortaya çıktı. Elektrik tüketim verilerine göre, Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışa özel 3 gün çalıştı.