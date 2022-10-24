Cemevlerinin elektrik ve su giderlerini devlet karşılayacak! Teklif TBMM plan ve bütçe komisyonunda

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Alevilik konusunda yüzyıllardır süren entelektüel tartışmaların, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Milletvekili olmayan bir arkadaşımızın milletvekillerine ayar verir gibi konuşmasını hiç kimse kabul edemez. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden beklentimiz, fikrinizi açıkça ifade etmenizdir. Onu ifade edin, milletvekillerimiz de takdir etsinler." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise daha önce görüştüğü Doğan'ı beyefendi bir kişi olarak tanıdığını, Doğan'ın konuşmasının maksadını aştığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Güler, Alevi sivil toplum örgütlerinin bazılarının da taraf olduğu davalarda alınan kararları inceleyerek bu konuda yapılması gerekenleri belirlediklerini anlattı. Sivas'ta Alevi canlarla büyümüş bir vatandaş hassasiyetiyle konuştuğunu dile getiren Güler, eksikliklerin olabileceğini, kademe kademe çalışmalar yaptıklarını, ilerleyen süreçte çok daha temel bir kanun noktasında düzenleme arzu ettiklerini kaydetti.

Güler, teklifin hazırlanmasında sarf edilen emeğin takdir edilmesini istedi.

Daha sonra konuşmasına devam eden Doğan, teklifin hazırlanmasında emeği geçen milletvekillerine teşekkür ederek, AİHM'in cemevlerine yönelik kararlarının yasal olarak dikkate alınmasını talep etti.