Cemevlerinin elektrik ve su giderlerini devlet karşılayacak! Teklif TBMM plan ve bütçe komisyonunda

Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner hakkındaki iddiasını, Metiner'i arayarak sorduğunu anlattı. Metiner'in bir televizyon programında Suriye bağlamında değerlendirmede bulunduğunu, "Müslüman'ın zalimi de mazlumu da olabileceğini belirttiğini, Yezid için 'Allah'ın laneti üzerine olsun' ifadesini kullandığını" dile getirdiğini aktaran Yılmaz, Metiner'in, televizyon programının kapanışı sırasında sunucunun acele etmesi dolayısıyla sürçülisan ettiğini ancak herhangi bir kastı olmadığını söylediğini de ifade etti.
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Aleviler ile ilgili bir kurul oluşturulacağını ancak üyelerinin kimler olacağının bilinmediğini belirterek, "Bu, Alevilere kayyum atamaktan başka bir şey değil." sözlerini sarf etti.
AİHM'in Aleviler ve zorunlu din derslerine ilişkin kararlarına uyulmadığını söyleyen Özen, Alevilerin sorunlarına, bu kesimin görüşleri alınarak çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Özen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "cemevlerinin ibadethane olduğunu" dile getirdiğini anımsatarak, MHP milletvekilleri açısından bugün bir samimiyet testi yapıldığını söyledi.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Alevilik bir din değildir, mezhep de değildir. Alevilik bir kültürdür, her Alevi Müslümandır." dedi.
Aydemir'in sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da milletvekillerinden fikirlerini dile getirirken tanımlama yapmamalarını istedi.
Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifin, cemevlerine yönelik düzenlemelerine yöneltilen eleştirileri anımsatarak, "Bu teklifi değersizleştirmeyelim, içini boşaltmayalım." şeklinde konuştu.
"ENTELEKTÜEL BİR TARTIŞMA YAPMIYORUZ"
Komisyonda daha sonra Alevi sivil toplum örgütü temsilcileri, cemevlerine yönelik düzenlemeler hakkındaki görüşlerini dile getirdi.
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, TBMM'nin, cemevlerini ibadethane olarak kabul etmesini talep etti.
Doğan'ın, Komisyona inançlarının nasıl tarif edileceğini dinlemeye gelmediklerini söylemesi ve milletvekillerinden Aleviliği tanımlamaktan vazgeçmelerini istemesi üzerine Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Doğan'a, "Usul bilmiyor. Talimat verir gibi konuşuyor." şeklinde tepki gösterdi.
Bu sırada iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.
Haydar Baki Doğan'ın, konuşmasına devam ederken, Alevilere yönelik düzenlemenin, vergiye ilişkin bir teklifin içerisinde TBMM'ye getirilmesini eleştirmesi üzerine AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Doğan'a, kanun teklifini küçümsediği gerekçesiyle tepki gösterdi.