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    • 24.10.2022 18:04
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    • 24.10.2022 18:20
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    Eşgalsiz masa, emsalsiz kifayetsizlik! Aday çıkaramayan masa 2000 koltuğa atama yapabilir mi? CHP fondaşı Barış Pehlivan bile endişeli

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada aday belirsizliği sürüyor. Masadaki küçük hesaplar, derin hesaplaşmalar ve adaylık çekişmesinin gölgesinde CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından olan Barış Pehlivan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Mangır Halk TV'de konuşan Pehlivan, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa üst düzeyde boşalan 2000 koltuğa atama yapabilecek kadrosu var mı? Bilmiyorum" ifadelerini kullanarak masanın kifayetsizliğini gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Eşgalsiz masa, emsalsiz kifayetsizlik!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.


    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    8 saatlik muammanın gölgesinde fiyaskoya dönen ABD turu sonrası Kılıçdaroğlu, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, hem Meral Akşener'e hem de diğer ortaklarına açıkça resti çekti.

    "KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
    İYİ Parti lideri Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.

    Kılıçdaroğlu'nun hüsrana dönen ABD seferi sonrası İYİ Parti'de Okyanus Ötesi'ne 'icazet' yoklamaya gitti.



    AKŞENER'DEN ADAYLIK ADIMI
    Bir yandan da İYİ Parti tabanı Kılıçdaroğlu'na karşı Meral Akşener'in adaylığı için zemin oluşturmaya başladı.

    Öte yandan Akşener'in de "Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan olacağım" açıklamasından dolayı pişman olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.



        KİFAYETSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN SÖZLER
        Tüm bu yaşanların gölgesinde CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından olan Barış Pehlivan dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

        Mangır Halk TV ekranlarında masadaki kifayetsizliği kanıtlar cinsten açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Millet İttifakı'nın adayı seçimi kazanırsa devlette 2000 tane koltuk boşalacak ve anından atama yapılması lazım. Millet İttifakı seçimi kazanırsa üst düzeyde boşalan 2000 koltuğa atama yapabilecek kadrosu var mı? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



        Barış Pehlivan'ın bu sözleri, küçük hesaplar, adaylık kaosu ve Okyanus Ötesi'nden icazet uman yuvarlak masanın, ülkeyi yönetecek kapasitesinin bulunmadığını da gözler önüne serdi.
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        Haberler Güncel Eşgalsiz masa, emsalsiz kifayetsizlik! Aday çıkaramayan masa 2000 koltuğa atama yapabilir mi? CHP fondaşı Barış Pehlivan bile endişeli
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