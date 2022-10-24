2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
8 saatlik muammanın gölgesinde fiyaskoya dönen ABD turu sonrası Kılıçdaroğlu, "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanarak, hem Meral Akşener'e hem de diğer ortaklarına açıkça resti çekti.
"KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
İYİ Parti lideri Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun hüsrana dönen ABD seferi sonrası İYİ Parti'de Okyanus Ötesi'ne 'icazet' yoklamaya gitti.
AKŞENER'DEN ADAYLIK ADIMI
Bir yandan da İYİ Parti tabanı Kılıçdaroğlu'na karşı Meral Akşener'in adaylığı için zemin oluşturmaya başladı.
Öte yandan Akşener'in de "Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan olacağım" açıklamasından dolayı pişman olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.