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    • Güncel
    • 24.10.2022 11:04
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    • 24.10.2022 11:19
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adayım' çıkışına Temel Karamollaoğlu ilk seti çekti! "O kadar kolay değil..." Meral Akşener ne diyecek?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla aday olmak istiyor ancak "Ben adayım" açıklamasını yapamıyor. Son olarak katıldığı bir yayında "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim denmesi lazım" ifadeleriyle yine net olmasa da 'adayım' derken 6'lı masadan ilk veto geldi. CHP'nin kanalı Halk TV'de yayına çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın adayının ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir isim olması gerektiğine dikkat çekerken, 'Masadan şu isimle çıkarsak kazanırız dediğininiz birisi var mı?' sorusuna "Vardır demek o kadar kolay değil." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ima etti. Karamollaoğlu ayrıca bu açıklamasıyla İYİ Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dilllendirdiği Meral Akşener'i de veto etti.

    takvim.com.tr
    Masanın Temel’i sallandı

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık bilmecesi sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum masanın gölge ortağı HDP dışında karşılık görmüyor.

    İP'TEN SON DÖNEMDE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 'AKŞENER' SESLERİ
    Özellikle İYİ Parti cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken hamlelerle yapıyor. İYİ Partililer, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zaman zaman parlatırken daha önce "Ben başbakanlığa talibim cumhurbaşkanlığına adaylığımı koymayacağım" diyen genel başkanları Meral Akşener'in ismini de son dönemde adaylık için dillendirmeye başladı.

    Kılıçdaroğlu'nun ismine karşı son dönemde Akşener'in ismi de ön plana çıkarılırken dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

    "BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
    Kılıçdaroğlu'nun "8 saatlik sır" tartışmalarının gölgesinde fiyaskoya dönen ABD turunun ardından Kasım ayını işaret ederek "Bay Kemal'i bekleyin" demesinin ardından bir çıkış daha yaptı.

    KILIÇDAROĞLU "ADAY BENİM" SİNYALİ VERDİ: BİR DENEYELİM
    Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yayın yapan yerel bir TV kanalının canlı yayın programına konuk oldu.

    "BİR DE ŞU KILIÇDAROĞLU'NU DENEYELİM"
    Sivaslılara çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" şeklinde konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Meral Akşener'in adaylığını dillendiren İYİ Parti tabanına ve masaya verilen net bir mesaj olarak göze çarparken, masadan bomba bir çıkış geldi.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU SET ÇEKTİ
    CHP'nin kanalı Halk TV'de yayına çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu masanın adaylık kaosuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        İLK TURDA YÜZDE 50 OY ALACAK ADAY
        "İlk turda seçimi kazanacak bir aday belirleyebilmeliyiz. İkinci tur her zaman endişe vericidir. O yüzden ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir aday..."

        "MASADA BÖYLE BİR İSİM VAR DEMEK KOLAY DEĞİL"
        "Sizin kafanızda 'Biz 6'lı masadan şu isimle çıkarsak kazanırız' dediğiniz birisi var mı?"         sorusunu yöneltti.

        Soruya gülerek yanıt veren Karamollaoğlu, "Vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak biz de kanaatlerimizi o istikamette belileyeceğiz" dedi.

        HEM KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HEM AKŞENER'E MESAJ
        Temel Karamollaoğlu'nun masada şuanda seçimi kazanacak bir isim yok demesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aday benim' çıkışının hemen ardından gelmesi dikkat çekerken bir de Akşener'e mesaj olarak yorumlandı.

        Karamollaoğlu "Masada seçimi kazanacak isim var demek o kadar kolay değil" ifadeleriyle İYİ Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dilllendirdiği Meral Akşener'i de veto etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu çıkışa vereceği yanıt ise merak konusu oldu.

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