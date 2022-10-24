Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adayım' çıkışına Temel Karamollaoğlu ilk seti çekti! "O kadar kolay değil..." Meral Akşener ne diyecek?

Soruya gülerek yanıt veren Karamollaoğlu, "Vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak biz de kanaatlerimizi o istikamette belileyeceğiz" dedi.

HEM KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HEM AKŞENER'E MESAJ

Temel Karamollaoğlu'nun masada şuanda seçimi kazanacak bir isim yok demesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aday benim' çıkışının hemen ardından gelmesi dikkat çekerken bir de Akşener'e mesaj olarak yorumlandı.

Karamollaoğlu "Masada seçimi kazanacak isim var demek o kadar kolay değil" ifadeleriyle İYİ Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dilllendirdiği Meral Akşener'i de veto etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu çıkışa vereceği yanıt ise merak konusu oldu.