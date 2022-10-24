Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adayım' çıkışına Temel Karamollaoğlu ilk seti çekti! "O kadar kolay değil..." Meral Akşener ne diyecek?

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık bilmecesi sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum masanın gölge ortağı HDP dışında karşılık görmüyor.
İP'TEN SON DÖNEMDE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 'AKŞENER' SESLERİ
Özellikle İYİ Parti cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken hamlelerle yapıyor. İYİ Partililer, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zaman zaman parlatırken daha önce "Ben başbakanlığa talibim cumhurbaşkanlığına adaylığımı koymayacağım" diyen genel başkanları Meral Akşener'in ismini de son dönemde adaylık için dillendirmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun ismine karşı son dönemde Akşener'in ismi de ön plana çıkarılırken dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
"BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
Kılıçdaroğlu'nun "8 saatlik sır" tartışmalarının gölgesinde fiyaskoya dönen ABD turunun ardından Kasım ayını işaret ederek "Bay Kemal'i bekleyin" demesinin ardından bir çıkış daha yaptı.
KILIÇDAROĞLU "ADAY BENİM" SİNYALİ VERDİ: BİR DENEYELİM
Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yayın yapan yerel bir TV kanalının canlı yayın programına konuk oldu.
"BİR DE ŞU KILIÇDAROĞLU'NU DENEYELİM"
Sivaslılara çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Meral Akşener'in adaylığını dillendiren İYİ Parti tabanına ve masaya verilen net bir mesaj olarak göze çarparken, masadan bomba bir çıkış geldi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU SET ÇEKTİ
CHP'nin kanalı Halk TV'de yayına çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu masanın adaylık kaosuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.