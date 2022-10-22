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    • 22.10.2022 22:43
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    • 22.10.2022 23:07
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    Akşener yoluna taş koyuyor, Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! Sivaslılara çağrı yaptı: Bu sefer eminim bir de beni deneyin, görün

    ABD'den fiyaskoyla dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in yoluna taş koymasına rağmen 'ille de adayım' demeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kasım ayını işaret ederek "Bay Kemal'i bekleyin" diyen Kılıçdaroğlu, şimdi de Sivaslılardan oy istedi. CHP lideri, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu adaylığını Sivas’ta ilan etti!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    Kılıçdaroğlu adaylığını Sivas'ta ilan etti



    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.


    "BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
    Kılıçdaroğlu'nun "8 saatlik sır" tartışmalarının gölgesinde fiyaskoya dönen ABD turunun ardından Kasım ayını işaret etti ve "Bay Kemal'i bekleyin" dedi.


    Öte yandan CHP'den sonra İYİ Parti de Okyanus Ötesi'ne icazet yoklayama gitti.

    Meral Akşener'in talimatıyla ABD'ye ayak basan İYİ Partili Ahmet Erozan, Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen turuyla ilgili alaycı bir üslup kullanarak "Hamburger yemeye gelmedik" ifadelerini kullanarak tüm tepkileri üzerine topladı.



    KULİSLERDE KONUŞULUYOR: AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ADAY OLACAK
    Bir yandan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    Daha önce sık sık "Başbakan olacağım" diyen Akşener'in bu sözlerinden pişman olduğu ve parti tabanını dinleyip cumhurbaşkanı adayı olacağı kulislerde konuşulanlar arasında.




        YİNE "ADAY BENİM" SİNYALİ VERDİ
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yayın yapan yerel bir TV kanalının canlı yayın programına konuk oldu.

        Daha evvel Kasım ayını işaret edip İYİ Parti ve diğer ortaklarına "Bay Kemal'i bekleyin" mesajını veren Kılıçdaroğlu, yine aday olacağının sinyalini verdi.




        "BİR DE ŞU KILIÇDAROĞLU'NU DENEYELİM"
        Sivaslılara çağrı yapan CHP lideri, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" şeklinde konuştu.

        "BU SEFER EMİNİM, İNANIYORUM..."
        Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
        "Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil. Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek.

        Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım. Afaki konuşmadan siyasetçinin kaçınması lazım."



        Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Meral Akşener'in adaylığını isteyen İYİ Parti tabanına ve masaya verilen net bir mesaj olarak göze çarparken, yaşanan çekişme bir kez daha gözler önüne serildi.

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        Yuh yuh yuh!
        Haberler Güncel Akşener yoluna taş koyuyor, Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! Sivaslılara çağrı yaptı: Bu sefer eminim bir de beni deneyin, görün
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