Akşener yoluna taş koyuyor, Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! Sivaslılara çağrı yaptı: Bu sefer eminim bir de beni deneyin, görün







"BİR DE ŞU KILIÇDAROĞLU'NU DENEYELİM"

Sivaslılara çağrı yapan CHP lideri, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım. Görülmesi lazım" şeklinde konuştu.



"BU SEFER EMİNİM, İNANIYORUM..."

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil. Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek.

Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım. Afaki konuşmadan siyasetçinin kaçınması lazım."