Akşener yoluna taş koyuyor, Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! Sivaslılara çağrı yaptı: Bu sefer eminim bir de beni deneyin, görün

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
"BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
Kılıçdaroğlu'nun "8 saatlik sır" tartışmalarının gölgesinde fiyaskoya dönen ABD turunun ardından Kasım ayını işaret etti ve "Bay Kemal'i bekleyin" dedi.
Öte yandan CHP'den sonra İYİ Parti de Okyanus Ötesi'ne icazet yoklayama gitti.
Meral Akşener'in talimatıyla ABD'ye ayak basan İYİ Partili Ahmet Erozan, Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen turuyla ilgili alaycı bir üslup kullanarak "Hamburger yemeye gelmedik" ifadelerini kullanarak tüm tepkileri üzerine topladı.
KULİSLERDE KONUŞULUYOR: AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ADAY OLACAK
Bir yandan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Daha önce sık sık "Başbakan olacağım" diyen Akşener'in bu sözlerinden pişman olduğu ve parti tabanını dinleyip cumhurbaşkanı adayı olacağı kulislerde konuşulanlar arasında.