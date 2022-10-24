AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Binali Yıldırım'ı ziyaret etti: Arabanın kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı

Şu an gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar, bir müddet daha tedavileri burada sürecek. Şükürler olsun ki, atlattığımız kazaya göre herkesin durumu çok iyi, çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı" dedi.