Diyarbakırlı vatandaşlardan muhalefete çok net mesaj: Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

15 Ekim'de sizlerle birlikte olacaktık, Ancak Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir kömür madeninde yaşanan elim kaza nedeniyle programımızı ertelemek zorunda kaldık.

Buradan bir kez daha söylüyorum. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler ama bilmediler ki kalpten kalbe giden görülmeyen yollar vardır.

Biz gerekirse candan geçeriz ama gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz dedik ve yolumuzdan dönmedik.

Bir pankart var: 'Diyarbakır etrafında Bağlar var. 6'lı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz'... Biz yıllardır ne diyoruz, biz Türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Abazasıyla yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Ayrım yok.

Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni gelip ziyaret ettiler mi?

Zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik. Aramıza fitne sokmak için her yolu deneyenlerin, kirli yüzlerini tek tek ortaya çıkarttık.

İşte bugün burada kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız, yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon lirayı geçen 140 kalem eseri açıyoruz.