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    • Güncel
    • 23.10.2022 14:16
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    • 23.10.2022 14:49
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    Vatandaşlardan Diyarbakır'da 6'lı masaya pankartlı gönderme: 2023'te altı sıfırı da biz atacağız

    Başkan Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Erdoğan'a şehir genelinde de büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Başkan Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar ayrıca 6'lı masaya da mesaj gönderirken, "Reis, paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız." yazılı pankart açtı.

    Vatandaşlardan Diyarbakır’da 6’lı masaya pankartlı gönderme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.

    Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap etti.

    VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ
    140 projenin açılışı için Diyarbakır'a gelen Başkan Erdoğan, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Şehir genelinde de Başkan Erdoğan'a vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.
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        Haberler Güncel Vatandaşlardan Diyarbakır'da 6'lı masaya pankartlı gönderme: 2023'te altı sıfırı da biz atacağız
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