Vatandaşlardan Diyarbakır'da 6'lı masaya pankartlı gönderme: 2023'te altı sıfırı da biz atacağız

6'LIYA VATANDAŞ MESAJI DİYARBAKIR'DAN VERDİ

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan 6'lı masaya vatandaş Diyarbakır'dan mesaj verdi. Vatandaşlar, "Reis, paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız." yazılı pankart açtı.

Vatandaşlardan Diyarbakır'da 6'lı masaya pankartlı gönderme! TIKLA İZLE