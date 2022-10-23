Vatandaşlardan Diyarbakır'da 6'lı masaya pankartlı gönderme: 2023'te altı sıfırı da biz atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.
Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap etti.
VATANDAŞLARDAN SEVGİ SELİ
140 projenin açılışı için Diyarbakır'a gelen Başkan Erdoğan, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Şehir genelinde de Başkan Erdoğan'a vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.