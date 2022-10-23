Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! '7. Alimler Buluşması' için hadsiz sözler sarf etti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı bir YouTube yayınında '7. Alimler Buluşması' hakkında adeta nefret kustu.
Diyarbakır'da geçtiğimiz 16 Ekim'de gerçekleştirilen Alimler ve Medreseler Birliği'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "7. Alimler Buluşması"nı eleştiren gazeteci Kırıkkanat insanların giyim tarzlarına tahammül edemedi.
Kırıkkanat, "Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. Uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." diyerek katıldığı youtube yayınında haddi aşan sözler sarf etti.