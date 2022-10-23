Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! '7. Alimler Buluşması' için hadsiz sözler sarf etti





"ORTAÇAĞ KATİLLERİ BUNLAR"

Mine Kırıkkanat "Yani şaka gibi, bu örgütlerin ve bu adamların Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. Şuan da AKP iktidarı bu katillerin, bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. İran'dan beter olur. İran'da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. Türkiye daha çabuk parçalanır. AKP iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Fransa'ya gitse tutuklanacak adamlar bunlar. İngiltere'ye gitse tutuklanacak adamlar. Belçika'da, İtalya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da medeni uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Bu ifade özgürlüğü değil. İfade özgürlüğü işte bu programlar olmalı. İfade özgürlüğü Türkiye'yi savunan basının medyanın düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." dedi.

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