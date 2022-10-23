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    • 24.10.2022 00:33
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    • 24.10.2022 00:41
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    Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! '7. Alimler Buluşması' için hadsiz sözler sarf etti

    Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, katıldığı bir yayında yine haddini aşarak '7. Alimler Buluşması' hakkında “ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar” ifadelerini kullandı

    Mine Kırıkkanat’tan 7. Alimler Buluşması’na hadsiz sözler

    Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı bir YouTube yayınında '7. Alimler Buluşması' hakkında adeta nefret kustu.



    Diyarbakır'da geçtiğimiz 16 Ekim'de gerçekleştirilen Alimler ve Medreseler Birliği'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "7. Alimler Buluşması"nı eleştiren gazeteci Kırıkkanat insanların giyim tarzlarına tahammül edemedi.



    Kırıkkanat, "Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. Uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." diyerek katıldığı youtube yayınında haddi aşan sözler sarf etti.



        "ORTAÇAĞ KATİLLERİ BUNLAR"
        Mine Kırıkkanat "Yani şaka gibi, bu örgütlerin ve bu adamların Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. Şuan da AKP iktidarı bu katillerin, bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. İran'dan beter olur. İran'da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. Türkiye daha çabuk parçalanır. AKP iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Fransa'ya gitse tutuklanacak adamlar bunlar. İngiltere'ye gitse tutuklanacak adamlar. Belçika'da, İtalya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da medeni uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Bu ifade özgürlüğü değil. İfade özgürlüğü işte bu programlar olmalı. İfade özgürlüğü Türkiye'yi savunan basının medyanın düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." dedi.

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