Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatine tepki: Birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz





BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜRTÇE SELAMLAMA

Programda bulunan gençlerden biri, Batman'da geçen yıl gerçekleştirilen gençlik buluşmasında bir katılımcının Başkan Erdoğan'ı Kürtçe selamlamasından etkilendiğini belirterek, "Kürtçe konuşmanın yasaklandığı ve Kürtçe konuşanların zindanlara atılıp işkence gördüğü Diyarbakır'dan ben de sizleri Kürtçe selamlamak istiyorum." ifadesini kullandı.



Genç, Kürtçe "Değerli cumhurbaşkanı hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepimiz sizi canı gönülden, yürekten çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. İyi ki varsınız." dedi.



ENERJİ VE TAHIL KRİZİ

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi, 19 yaşındaki genç ise ilk kez oy kullanacağını belirterek, Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Türkiye'ye doğal gaz merkezi kurulabilir" açıklamasını ve Türkiye'nin tahıl koridoru sürecini nasıl sağladığını sordu.



Başkan Erdoğan, gencin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Özellikle tespit ettiğiniz soru, şu anda ekranları başında bizi izleyen milletim için çok büyük önem arz ediyor. Tabii biz, dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır, gerek Başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde, dünya liderleriyle sürekli görüşme halinde olduk. Sadece son bir ay içerisinde Sayın Putin'le 5 kez görüşmemiz var. Zelenskiy ile aynı şekilde. Öbür tarafta ABD başkanıyla telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz var. Eğer siz, bu tür görüşmeleri yoğunlaştırırsanız, bir araya gelirseniz onlarla siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerinizi arttırırsanız, tabii ki bu dostluk ne yapıyor? Zirve yapıyor. İşte biz bunu başardık. Biz bunu başardığımız için de o kritik dönemde Sayın Putin ile, Zelenskiy ile burada aracı olabilir miyiz diye bir adım attık ve her iki taraf da önce Antalya'ya dışişleri bakanlarını gönderdiler.



Daha sonra Dolmabahçe'ye bu tahıl koridoruyla ilgili adımı atmak için yine heyetlerini gönderdiler. Bu tahıl koridorundan şu anda 8 milyonu (ton) aşan bir tahılı dünyaya servis ettik. Sayın Putin'le yaptığımız son görüşmede de kendisinden, özellikle tabii bu arada, tahılın dışında bir de Afrika ülkesi başta olmak üzere, oraların az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerine neler aktarabiliriz, bunun adımlarını attık. O da neydi? Gübre konusu. Olay sadece tahıl değil. Gübre var. Çünkü kuraklığın yoğun olduğu bu ülkelere bir de gübreyle onların bu sıkıntısını gidermeniz gerekiyor. Sayın Putin'le yaptığım son görüşmede bunun da önünü inşallah aşacağız. Böylece bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübreyle bu adımı atacak ve Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz."



2023'te yapılacak seçimleri anımsatan Erdoğan, "Gençlerimizle beraber şu 7 ay içerisinde çok çalışacağız. Sandıkları da haziran ayında beraber patlatacağız. Dünya Türkiye'nin ayağa kalkışını bekliyor. Bugün Diyarbakır Çevre Yolu'nun açılışını yaptık. Bugüne kadar buralarda bunların bir adımı var mıydı? Yok. Şu anda rahmetli üstat Sezai Karakoç'un adının verildiği bu kültür merkezinde beraberiz. Kültür bizim işimiz, altyapı bizim işimiz." diye konuştu.