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    • 23.10.2022 19:26
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    • 23.10.2022 19:26
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    Başkan Erdoğan Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ bir araya geldi

    Son dakika haberleri... Diyarbakır’da açılışlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan ilçesinde “Beyaz Melesli Kadınlarla” bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu

    Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopter ile Silvan ilçesine geçti. Başkan Erdoğan, Silvan'da "Beyaz Melesli Kadınlarla" bir araya geldi.

    Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ile vatandaşlar karşıladı.

    Bölgenin 'Hanım Ağası' olarak isimlendirilen Suna Kepolu Ataman, 'Beşiği Sallayan, Dünyayı Sallar' sloganı ile Diyarbakır'ın ilçeleri ve köylerinde 'Beyaz Melesli (Tülbentli) Kadınlarız Biz de Varız' projesini hayata geçirmişti.

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