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    • 24.10.2022 19:12
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    • 24.10.2022 19:34
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    CHP'nin başörtü riyakarlığı! Başkan Erdoğan'ın referandum çağrısına geri vites yaptılar: "Ne referandumu milletimizi yormasınlar"

    2023 seçimleri adım adım yaklaşırken her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsünü yasa ile güvenceye alalım' şeklinde riyakar bir çıkışa imza atmıştı. Başkan Erdoğan'ın, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu geri adım attı. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" ifalerini kullandı. Böylece CHP’nin riyakar siyaseti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

    CHP’nin başörtü riyakarlığı!

    2023 seçimleri adım adım yaklaşırken her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsünü yasa ile güvenceye alalım' şeklinde riyakar bir çıkışa imza atmıştı. Başkan Erdoğan'ın, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin" çıkışına Kılıçdaroğlu geri adım adım atmıştı.



    "NE REFERANDUMU?"
    Parti genel toplatısında soruları cevaplayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" dedi.



    'BİRAZ DAHA SABREDECEK'
    Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O nasıl bir adam görelim, bir denenmesi lazım" sözleriyle ilgili soruya, "Bu yorumu ilk yapan Erdoğan. Biraz daha sabredecek, kendisi de milletimiz ile birlikte 6 genel başkanın ağzından 13'üncü cumhurbaşkanının ismini duyacak" dedi.



    Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısı ile ilgili ise "Ya ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" diye konuştu.



        KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ SAHİPLENDİ: YASAĞI BEN KALDIRDIM
        Daha önce başörtüsü için 1 metrekarelik bez parçası diyen ve anayasa mahkemesine dilekçeler veren Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın çözdüğü başörtüsü meselesini sahiplenmişti.



        Sivas'ın yerel kanallarından Kanal58'e katılan CHP Genel Başkanı, "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar. Hikaye... Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir. Üniversitelerde... Bu kardeşinizdir!" ifaldelerini kullanmıştı.



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN REFERANDUM TEKLİFİNDEN KAÇTI
        Bugün Malatya'da konuşma yapan Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsünü yasa ile güvenceye alalım' şeklindeki riyakar çıkışına tepkisini göstermişti. Erdoğan, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin." dedi. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın 'Aday ol vizyonlarımızı yarıştıralım' restinden kaçan Kemal Kılıçdaroğlu referandum meselesinde de yan çizdi. Kılıçdaroğlu attığı tweetle referandum istemediğini ima ederek alakasız bir şekilde de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.



            BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ YILLAR ÖNCE ERDOĞAN ÇÖZMÜŞTÜ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetinin mücadelesini verdiği başörtüsü sorunu, yıllar önce çözülmüşken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu ısıtıp, geçmişte imza attığı skandalları yok sayarmışcasına gündeme getirmesi manidar bulunmaya devam ediyor.



            Başkan Erdoğan yaklaşık 10 yıl önce 2013 yılında devrim niteliğindeli adımı şu ifadelerle duyurmuştu: "Kılık Kıyafet Yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5'inci maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz."



            KILIÇDAROĞLU'NUN CE CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ SKANDALLARI
            Bir de Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili geçtmişte imza attığı diğer skandallar ise şu şekilde;



                VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
                2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.



                DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

                CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



                KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
                2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.

                "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
                Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.

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                Haberler Güncel CHP'nin başörtü riyakarlığı! Başkan Erdoğan'ın referandum çağrısına geri vites yaptılar: "Ne referandumu milletimizi yormasınlar"
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