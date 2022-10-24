CHP'nin başörtü riyakarlığı! Başkan Erdoğan'ın referandum çağrısına geri vites yaptılar: "Ne referandumu milletimizi yormasınlar"

2023 seçimleri adım adım yaklaşırken her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsünü yasa ile güvenceye alalım' şeklinde riyakar bir çıkışa imza atmıştı. Başkan Erdoğan'ın, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin" çıkışına Kılıçdaroğlu geri adım adım atmıştı.
"NE REFERANDUMU?"
Parti genel toplatısında soruları cevaplayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" dedi.
'BİRAZ DAHA SABREDECEK'
Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O nasıl bir adam görelim, bir denenmesi lazım" sözleriyle ilgili soruya, "Bu yorumu ilk yapan Erdoğan. Biraz daha sabredecek, kendisi de milletimiz ile birlikte 6 genel başkanın ağzından 13'üncü cumhurbaşkanının ismini duyacak" dedi.
Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısı ile ilgili ise "Ya ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" diye konuştu.