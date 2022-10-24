CHP'nin başörtü riyakarlığı! Başkan Erdoğan'ın referandum çağrısına geri vites yaptılar: "Ne referandumu milletimizi yormasınlar"





'BİRAZ DAHA SABREDECEK'

Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O nasıl bir adam görelim, bir denenmesi lazım" sözleriyle ilgili soruya, "Bu yorumu ilk yapan Erdoğan. Biraz daha sabredecek, kendisi de milletimiz ile birlikte 6 genel başkanın ağzından 13'üncü cumhurbaşkanının ismini duyacak" dedi.