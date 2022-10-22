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    • 22.10.2022 17:40
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    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti: Sıkıyorsa gel referandum yapalım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da katıldığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar çıkışına tepkisini sürdüren Başkan Erdoğan, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin." dedi.

    takvim.com.tr
    Sıkıyorsa gel referandum yapalım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaklaşık 21 milyar değerinde 133 projenin açılışını yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar çıkışına tepkisini sürdüren Başkan Erdoğan, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin." dedi.

    Erdoğan şunları söyledi;

    "CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış, başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle milletimizin sahip olduğu tüm haklar gibi başörtüsü özgürlüğünü de hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı başı açık veya kapalı diye sınıflandırmadık. Birileri bunu aşabilmiş değil. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular. O yavrularımızın başörtülerini başlarından çekerek aldılar. Bu ikna odalarında hesaba çektiler.

    "SİZİN CİĞERİNİZİ BİLİRİZ"
    Benim kendi kızlarım imam hatip okulu öğrencisi olduğu halde imam hatip okuluna girme konusunda sıkıntıya düştüler. Ben kızlarından birisini müdürü arkadaşım olan imam hatip okuluna gönderdim. İstanbul'dan başka şehre. Çünkü zulmediyorlardı. Bay Kemal siz busunuz. Sizin ciğerinizi iyi biliriz. Artık bunları yapamıyorsunuz. Devletin tüm kurumlarında başı açık, örtülü ayrım var mı?

    SIKIYORSA REFERANDUMA GÖTÜRELİM
    Kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Biz hazırlıkları yaptık.

        Bu anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün. Yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı bir anayasa değişikliğini hazırladık. Meclis'e sunulan teklif kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olur.

        Aksi yönde bir durum olursa ülkemizi sivil, özgürlükçü anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra sürdüreceğiz. Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin."

        BAŞKAN ERDOĞAN REST ÇEKMİŞ CHP GERİ ADIM ATMIŞTI
        Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsüne yönelik söylediği skandal sözleri yok sayarak "Yasa ile güvence altına alalım" dedi. Başkan Erdoğan ise 'Hodri meydan' diyerek "Adamsan samimiysen gel anayasa ile çözelim" ifadelerini kullandı. Daha sonra CHP'li Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu anayasayı kabul etmeyeceklerini belirterek geri adım attı.

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