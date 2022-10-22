Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti: Sıkıyorsa gel referandum yapalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaklaşık 21 milyar değerinde 133 projenin açılışını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar çıkışına tepkisini sürdüren Başkan Erdoğan, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin." dedi.
Erdoğan şunları söyledi;
"CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış, başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle milletimizin sahip olduğu tüm haklar gibi başörtüsü özgürlüğünü de hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı başı açık veya kapalı diye sınıflandırmadık. Birileri bunu aşabilmiş değil. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurdular. O yavrularımızın başörtülerini başlarından çekerek aldılar. Bu ikna odalarında hesaba çektiler.
"SİZİN CİĞERİNİZİ BİLİRİZ"
Benim kendi kızlarım imam hatip okulu öğrencisi olduğu halde imam hatip okuluna girme konusunda sıkıntıya düştüler. Ben kızlarından birisini müdürü arkadaşım olan imam hatip okuluna gönderdim. İstanbul'dan başka şehre. Çünkü zulmediyorlardı. Bay Kemal siz busunuz. Sizin ciğerinizi iyi biliriz. Artık bunları yapamıyorsunuz. Devletin tüm kurumlarında başı açık, örtülü ayrım var mı?
SIKIYORSA REFERANDUMA GÖTÜRELİM
Kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Biz hazırlıkları yaptık.