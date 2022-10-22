Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti: Sıkıyorsa gel referandum yapalım

Bu anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün. Yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı bir anayasa değişikliğini hazırladık. Meclis'e sunulan teklif kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olur.

Aksi yönde bir durum olursa ülkemizi sivil, özgürlükçü anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra sürdüreceğiz. Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin."