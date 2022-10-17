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    • 17.10.2022 19:54
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    Son dakika: Başörtüsüne anayasal güvence! Teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi

    Başörtüsüne anayasal güvencede sona gelindi. Konuya ilişikn taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra sunum yapacak.

    Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi

    Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi. Taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

    Başkan Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.



    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
    Başkan Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.


    24 VE 41. MADDE NELERİ İÇERİYOR?
    24'üncü maddeye "Dini inancı gereğince kimsenin kılık kıyafetine tehdit konulamayacağı" yönünde bir fıkra eklenmesi üzerinde duruluyor.

    Ailenin korunmasına yönelik düzenlemenin yapılması halinde bu Anayasa'nın "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinde gerçekleştirilecek. Maddenin mevcut hali aileyi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" şeklinde tanımlıyor.

    Eşler ifadesinin LGBT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisi tartışılıyor. Bu kapsamda da "eşler yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması üzerinde duruluyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başörtüsüne anayasal güvence! Teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi
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