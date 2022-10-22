Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2022 21:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2022 21:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın referandum resti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yine yan çizdi: Ne referandumu

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar çıkışına tepkisini sürdüren Başkan Erdoğan, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin." dedi. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın 'Aday ol vizyonlarımızı yarıştıralım' restinden kaçan Kemal Kılıçdaroğlu referandum meselesinde de yan çizdi. Kılıçdaroğlu attığı tweetle referandum istemediğini ima ederek alakasız bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu yine yan çizdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da"Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada tarihi bir çağrıda bulundu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞINA BİR REST DAHA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Bu tartışma vesilesiyle milletimizin sahip olduğu tüm haklar gibi eğitimdeki ve kamudaki başörtüsü özgürlüğünü de hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Bay Kemal, senin yanındakiler ne yaptılar? Üniversitelerimizde ikna odaları kurdular ve bu ikna odalarına girerken o yavrularımızın başörtülerini maalesef başlarından çekerek aldılar. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Benim kendi kızlarım maalesef imam hatip okulu öğrencisi olduğu halde onlar imam hatip okuluna girme noktasında sıkıntıya maalesef düçar oldular ve ben kızlarımdan bir tanesini aldım, bir müdürü arkadaşım olan imam hatip okuluna gönderdim. İstanbul'dan bir başka şehre. Niye? Çünkü zulmediyorlar. O zulümden kurtarmak için. Bay Kemal siz busunuz, bu. Sizi biz iyi biliriz. Sizin bu noktada ciğerinizi iyi biliriz ama artık bunları yapamıyorsunuz."

    Şu anda devletin hiçbir kurumunda başı açık, başı örtülü ayrımının olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi devletin kurumlarında başı açığı da var başörtülüsü de var. Bütün bunlarla beraber okullarımızda böyle bir sıkıntı var mı? Başörtülüsü de başı açığı da kardeş kardeş üniversitelerimizde, ortaöğretimde, her yerde okuyabiliyor." dedi.

    Erdoğan, bunun, barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin simgesi olduğunu ve bunu kendilerinin başardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Bay Kemal, senin böyle bir derdin yok. Bunun için kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini tamamen rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü, ne teklif ettim? Gel dedim, anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz. Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini Meclise göndereceğiz, gelir veya gelmez, maksat tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailenin korunmasını da ekleyerek bir anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık. Bakalım konu Meclise geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek?

    SIKIYORSA REFERANDUMA GÖTÜRELİM
    Meclise sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü özellikle böyle bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da zaten sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Şunu da yapabiliriz, nedir o? Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Öyle mi, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı, artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır. Ülkemizi dünya liginin ilk sıralarına çıkartacak, milletimizin refahını en üst seviyeye yükseltecek 2053 vizyonumuzu hayata geçirebilmemizin önünde hiçbir engel bırakmamakta kararlıyız."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU YİNE YAN ÇİZDİ
        Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın 'Gel aday ol yarışalım' restine "TV'ye çıkalım" şeklinde anlamsız bir yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu yine benzer bir yanıtla referandumdan da kaçtı.

        Kemal Kılıçdaroğlu referandum yapmak istemediğini ima ederek, "Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" paylaşımını yaptı.

        Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası "Bay Kemal yine kaçıyor" yorumları yapıldı.

        'ADAY ÇIK KARŞIMIZA' RESTİNDEN DE KAÇMIŞTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıkça 'aday ol' çağrısı yaptı.

        6'lı masadan onay alamamasına rağmen adaymış gibi hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin." dedi. Erdoğan'ın çağrısı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' diyememezken Televizyona çıkalım tartışalım şeklinde manasız bir çıkış yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın referandum resti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yine yan çizdi: Ne referandumu
            SON DAKİKA