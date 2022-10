Adalet Bakanı Bozdağ CHP'nin başörtüsü tiyatrosunu deşifre etti! "Tek maddede değişiklik yapılacak"

"BU YASA KADAR HAKSIZ SALDIRIYA UĞRAMIŞ ÇOK AZ YASA VAR"

Dezenformasyon teklifi yasalaştı

Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var. Bu yasa, bireyin onurlu ve saygın bir vatandaş olarak yaşamasının yanında devleti de koruyor. Kişilerin canını, malını ve onurunu koruyan pek çok düzenleme var. En çok tartışılan 29. madde. çerçevesinden bakarsak birisi bir iş yapacak korku ve panik yaratacak, kamu düzeninin, ülke güvenliğinin ve genel sağlığını ülkede birbirinin karşısına dikerek, sokakları savaş alanını çevirerek yaparsa devreye giriyor.

"BÜYÜK BİR İFTİRADIR, YENİLİR YUTULUR DEĞİL"

Bozdağ, kimyasal silah iftirasıyla ilgili, "Büyük bir iftiradır, yenilir yutulur değil. Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleri böyle bir başkanı taşımak zorunda değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, yakında Finlandiya heyetinin de Türkiye'ye geleceği bilgisini verdi.

"KARŞIDA DENENMEDİK KİM VAR, KILIÇDAROĞLU DENENMEDİ Mİ?"

Bozdağ adaylık konusuyla ilgili şunları söyledi:

Karşıda denenmedik kim var, Kılıçdaroğlu denenmedi mi? Güzel lafları art arda diziyor. Bu millet nasıl yapacaksınız diye soruyor. Vatandaş "seni niye deneyim?" diye soruyor. Türk halkı siyasetçilerinden çok daha akıllı, basiretli.

"AK PARTİ HER DÖNEM TAZELENDİĞİ İÇİN GÜÇLÜ"

Çalıştığımız için, ürettiğimiz için bu millet bize oy veriyor. Onun için de biz her seçimde yeniyi vadediyoruz. CHP parlamenter sistemi geri getireceğiz diyor, geriye bakıyor, biz ileriye bakıyoruz. AK Parti her dönem tazelendiği için güçlü.