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    • 24.10.2022 10:38
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    • 24.10.2022 11:00
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    Adalet Bakanı Bozdağ CHP'nin başörtüsü tiyatrosunu deşifre etti! "Tek maddede değişiklik yapılacak"

    Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden giriştiği oyunu deşifre eden Bozdağ, "Bu teklif neden şimdiye kadar gelmedi de şimdi geldi. Sebebini çok net söylüyorum başkanlık sistemidir, 50+1'de oy arayışıdır. İnancı gereği başını örten insanlara şaşı bakarsanız onların oyunu alamazsınız." dedi. Bozdağ, "Başörtüsü için tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Bozdağ CHP’nin tiyatrosunu deşifre etti!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin bir televizyon kanalında flaş açıklamalarda bulundu. Başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili konuşan Bozdağ, "Nihayetinde karara varıldı. Tek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi." dedi.

    Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

    "DİYARBAKIR DÜN SON DERECE ÖNEMLİ VE TARİHİ ANLARA TANIKLIK ETTİ"
    Diyarbakır dün son derece önemli ve tarihi anlara tanıklık etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı eserlerin toplu açılışını yaptı. En önemli şey de Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılması ve Kültür Bakanlığı'na devredilmesidir. Diyarbakır Cezaevi pek çok kötü anıyla anılan bir cezaevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında Diyarbakır yılında yaptığı konuşmada bunun sözünü vermişti.

    "HAK İHLALLERİYLE ANILAN BİR CEZAEVİNİ KAPATMAK DA ONUR VE GURUR VERİCİDİR"
    Son dönemde de cezaevindekileri başka cezaevlerine naklettik. Böylesi hak ihlalleriyle anılan bir cezaevini kapatmak da onur ve gurur vericidir. Ankara Ulucanlar Cezaevi'ni de kapattık, müzeye dönüştürdük. Aynı şekilde biliyorsunuz Adnan Menderes ve başbakanlarımızın idama yürüdüğü Yaslıadayı da Yassıada olarak özgürlükler alanı yaptık. Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesiyle hayırlı işler de anılacak bir mekan oldu. Darbeci zihniyetinin artık Türkiye'de yaşayamayacağının ilanıdır.

    "İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE SIFIR POLİTİKASINI UYGULADIK, UYGULAYACAĞIZ"
    Cezaevlerinde yatan herkes bizim vatandaşımızdır. Ailelerinin Türk devletine birer emanetidir. Türkiye'de işkence ve kötü muameleye sıfır politikayla uyguladık, uygulamaya devam edeceğiz.

    "CHP'NİN TEKLİFİNİN SEBEBİ BAŞKANLIK SİSTEMİ, 50+1'DE OY ARAYIŞIDIR"

    Başörtüsüne anayasal güvence
    CHP'nin TBMM'ye verdiği teklif şu anda olmayan sorunu sorun haline getirmek bir sorun teşkil ediyor, olmayan sorunu yasal dayanıklı soruna dönüştürür. Kamu işçilerinde ve diğer alanlarda kapsam dışı kalıyor. CHP'nin teklifi sadece bir meslek icra eden kadınları kapsıyor. CHP, bu teklifi neden verdi? Bu teklif neden şimdiye kadar gelmedi de şimdi geldi. Sebebini çok net söylüyorum başkanlık sistemidir, 50+1'de oy arayışıdır. 50+1'in oyunu zorunlu kılıyor. İnancı gereği başını örten insanlara şaşı bakarsanız onların oyunu alamazsınız. 50+1'de farklı alanlardaki insanlardan oy alma durumu var. Kılıçdaroğlu bu sözleri söyleyip teklifi verince Cumhurbaşkanımız "Başörtüsü sorunu eğitimde, siyasette herhangi bir yerde sorun teşkil etmiyor. Anayasa değişikliği yapalım, kolaylıkla değiştirilemez" deyince biz bir çalışma yaptık. Nihayetinde karara varıldı. Tek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacğı ifade ediliyor.

        İKİNCİSİ DE 41. MADDE
        Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı.

        "YARGI PAKETİNDE SONA GELİNDİ"
        Bozdağ, yeni yargı paketiyle ilgili "Pakette sona geldik, yakında detayları paylaşacağız" dedi.

        "BİR İÇ TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE'NİN HAYRINA OLUR"
        Meclis'te çekiçli protesto
        Meclis vekillerin değil, milletin meclisidir. Milletin değerlerini, milletvekillerinin hepsi içtüzüğe göre çalışacak ve koruyacak. Herkesin özgürce meramını anlattığı bir yerdir. Genel Kurul'a bıçakla, silahla, çekiçle girilmez. Genel Kurul'a bunların hiçbirinin girmemesi lazım. Yasaklara önce vekillerin uyması gerekiyor. Vekillerin dokunulmazlığı olduğu için güvenlik tarafından aranmıyor. Meclis iç tüzüğünün ihlal edilmemesi gerekir. Başkanlık Divanı'nı yöneten arkadaşımızın da Türk milletini rahatsız eden bir nokta olduğu zaman parti mensubu gibi davranması icap edeer. Bir iç tüzüğü değişikliği Türkiye'nin hayrına olur.

        "MECLİS'TE 2 BİNE YAKLAŞAN BİR FEZLEKE RAKAMI VAR, TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"
        Meclis'te 2 bine yaklaşan bir fezleke rakamı var, Türkiye'ye yakışmıyor. Biz düşüncelerimizi hakaret etmeden, yasaların suç saydığı herhangi bir fiil işlemeden de anlatabiliriz. Fezlekenin hiç olmadığı ya da çok az olduğu bir Meclis dönemini Türkiye görsün isteriz.

        "BU YASA KADAR HAKSIZ SALDIRIYA UĞRAMIŞ ÇOK AZ YASA VAR"
        Dezenformasyon teklifi yasalaştı
        Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var. Bu yasa, bireyin onurlu ve saygın bir vatandaş olarak yaşamasının yanında devleti de koruyor. Kişilerin canını, malını ve onurunu koruyan pek çok düzenleme var. En çok tartışılan 29. madde. çerçevesinden bakarsak birisi bir iş yapacak korku ve panik yaratacak, kamu düzeninin, ülke güvenliğinin ve genel sağlığını ülkede birbirinin karşısına dikerek, sokakları savaş alanını çevirerek yaparsa devreye giriyor.

        "BÜYÜK BİR İFTİRADIR, YENİLİR YUTULUR DEĞİL"
        Bozdağ, kimyasal silah iftirasıyla ilgili, "Büyük bir iftiradır, yenilir yutulur değil. Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleri böyle bir başkanı taşımak zorunda değil" sözleriyle tepki gösterdi.

        Bakan Bozdağ, yakında Finlandiya heyetinin de Türkiye'ye geleceği bilgisini verdi.

        "KARŞIDA DENENMEDİK KİM VAR, KILIÇDAROĞLU DENENMEDİ Mİ?"
        Bozdağ adaylık konusuyla ilgili şunları söyledi:

        Karşıda denenmedik kim var, Kılıçdaroğlu denenmedi mi? Güzel lafları art arda diziyor. Bu millet nasıl yapacaksınız diye soruyor. Vatandaş "seni niye deneyim?" diye soruyor. Türk halkı siyasetçilerinden çok daha akıllı, basiretli.

        "AK PARTİ HER DÖNEM TAZELENDİĞİ İÇİN GÜÇLÜ"
        Çalıştığımız için, ürettiğimiz için bu millet bize oy veriyor. Onun için de biz her seçimde yeniyi vadediyoruz. CHP parlamenter sistemi geri getireceğiz diyor, geriye bakıyor, biz ileriye bakıyoruz. AK Parti her dönem tazelendiği için güçlü.

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