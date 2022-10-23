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    Meral Akşener ile müttefikiz pozu veren Ekrem İmamoğlu aynı şehirde bulunan Kılıçdaroğlu’nun yanına bile gitmedi

    İmamoğlu, Akşener'le el ele verdi. Gümüşhane'yi gezdi. Birlik-beraberlik mesajları gönderdi. Sonra da Sivas'a geçti. Fakat aynı şehirde bulunan Kılıçdaroğlu’nun yanına bile gitmedi.

    Meral Hanım’la arası iyi, Kemal Bey’le mesafeli

    Altılı masada saflar değişti! İmamoğlu, Akşener'le omuz omuza verdi! Gümüşhane'ye gitti. Açılış yapıp otelde baş başa yemek yedi. Hatta fotoğrafları, reklam panolarını süsledi! Yan yana konulan pozları, "aynı parti" izlenimi verdi!



    Ertesi gün Kılıçdaroğlu, Sivas'a geçti. İmamoğlu da aynı şehirdeydi! Fakat CHP lideri, Zara'da, İBB Başkanı Divriği'de boy gösterdi. İmamoğlu, "Yanındayım" mesajı yazdığı Kılıçdaroğlu'nun yanına bile gitmedi! İP'ler gerildi...



    SİVAS / ZARA
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        Haberler Güncel Meral Akşener ile müttefikiz pozu veren Ekrem İmamoğlu aynı şehirde bulunan Kılıçdaroğlu’nun yanına bile gitmedi
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