Meral Akşener ile müttefikiz pozu veren Ekrem İmamoğlu aynı şehirde bulunan Kılıçdaroğlu’nun yanına bile gitmedi





Ertesi gün Kılıçdaroğlu, Sivas'a geçti. İmamoğlu da aynı şehirdeydi! Fakat CHP lideri, Zara'da, İBB Başkanı Divriği'de boy gösterdi. İmamoğlu, "Yanındayım" mesajı yazdığı Kılıçdaroğlu'nun yanına bile gitmedi! İP'ler gerildi...