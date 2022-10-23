Meral Akşener ile müttefikiz pozu veren Ekrem İmamoğlu aynı şehirde bulunan Kılıçdaroğlu’nun yanına bile gitmedi

Altılı masada saflar değişti! İmamoğlu, Akşener'le omuz omuza verdi! Gümüşhane'ye gitti. Açılış yapıp otelde baş başa yemek yedi. Hatta fotoğrafları, reklam panolarını süsledi! Yan yana konulan pozları, "aynı parti" izlenimi verdi!
SİVAS / ZARA
Altılı masada saflar değişti! İmamoğlu, Akşener'le omuz omuza verdi! Gümüşhane'ye gitti. Açılış yapıp otelde baş başa yemek yedi. Hatta fotoğrafları, reklam panolarını süsledi! Yan yana konulan pozları, "aynı parti" izlenimi verdi!
SİVAS / ZARA
SİVAS / DİVRİĞİ