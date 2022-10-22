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    • Güncel
    • 23.10.2022 06:49
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    • 23.10.2022 07:04
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük tahmini yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor | 23-27 Ekim

    Son dakika güncel hava durumu tahminlerinin yayınlandığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinde, 5 günlük hava durumu raporu da yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimleri için de kar uyarısı yapıldı. 5 günlük raporda ise hafta ortasında itibaren yağışlı havanın geri döneceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BİLECİK °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    SAKARYA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 21°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu,

            ZONGULDAK °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            ARTVİN °C, 19°C
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HAKKARİ °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık
                Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük tahmini yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor | 23-27 Ekim
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