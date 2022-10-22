6 benzemezin gölge ortağı HDPKK itiraf etti!: 6'lı masa ile hem görüşüyoruz, hem buluşuyoruz

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor. HDP ile yan yana görünmemeye çalışan 6'lı masa, her ne kadar ittifakı inkar etse de gelen itiraflar gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.
HDP'DEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI: "BULUŞUYORUZ"
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"AMACIMIZ İKTİDARA KAYBETTİRMEK"
Sancar, 6'lı masa ile dirsek temasında olduklarını itiraf edip, "Amacımız bu iktidara kaybettirmek. Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor." dedi.