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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 23.10.2022 01:28
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    • 23.10.2022 01:44
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    6 benzemezin gölge ortağı HDPKK itiraf etti!: 6'lı masa ile hem görüşüyoruz, hem buluşuyoruz

    6'lı masada adaylık krizi sürmeye devam ederken, gölge ortakları HDPKK'dan çok çarpıcı bir itiraf geldi. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, masada yer alan partilerle görüştüklerini itiraf ederken, tek amaçlarının ise iktidara kaybettirmek olduğunu ifade etti.

    6’lı masanın gölge ortağı HDPkk’dan çarpıcı itiraf

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor. HDP ile yan yana görünmemeye çalışan 6'lı masa, her ne kadar ittifakı inkar etse de gelen itiraflar gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.



    HDP'DEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI: "BULUŞUYORUZ"
    HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



    "AMACIMIZ İKTİDARA KAYBETTİRMEK"
    Sancar, 6'lı masa ile dirsek temasında olduklarını itiraf edip, "Amacımız bu iktidara kaybettirmek. Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor." dedi.



        "BU OLAĞAN BİR TEMAS YÖNTEMİ"
        Sancar sözlerinin devamında şunları söyledi: "Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir"



        HDP'NİN KANDİL ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU
        Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca kez gündeme getirdiği HDP-Kılıçdaroğlu pazarlıkları ve yakınlığı CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın ifadeleriyle kanıtlanmıştı.



        İsmail Saymaz CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel 6 benzemezin gölge ortağı HDPKK itiraf etti!: 6'lı masa ile hem görüşüyoruz, hem buluşuyoruz
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