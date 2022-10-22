6 benzemezin gölge ortağı HDPKK itiraf etti!: 6'lı masa ile hem görüşüyoruz, hem buluşuyoruz





"BU OLAĞAN BİR TEMAS YÖNTEMİ"

Sancar sözlerinin devamında şunları söyledi: "Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir"