Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Şehit Yavaş için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bugün öğlende tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkan, şehidin babası Ali ve annesi Mürşide Yavaş, kardeşleri Burak ve Esen Yavaş ile aile yakınları ve çok sayıda Ispartalı katıldı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.