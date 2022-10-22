Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.
Merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 5 Ekim günü Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı ateşte yaralandı. Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, dün sabah saatlerinde şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi, dün Ankara'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya getirildi.