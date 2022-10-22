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    • 22.10.2022 15:29
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    Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı diledi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.

    Merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 5 Ekim günü Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı ateşte yaralandı. Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, dün sabah saatlerinde şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi, dün Ankara'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya getirildi.

        Şehit Yavaş için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bugün öğlende tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkan, şehidin babası Ali ve annesi Mürşide Yavaş, kardeşleri Burak ve Esen Yavaş ile aile yakınları ve çok sayıda Ispartalı katıldı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.

        Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi, merkeze bağlı Büyükgökçeli köyüne götürülerek toprağa verildi.

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