SON DAKİKA: Erdoğan Amasra'daki maden kazası için söylediği 'kader' sözlerine karşı çıkanlara ve Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: İslamla alakan yoksa...

"BEN KADER VE KAZAYA İMAN ETMİŞ BİR İNSANIM"

Hadisenin nasıl yaşandığı dahi tam olarak bilinmiyorken işi kader kavramını aşağılamaya kadar vardıranlar tehlikeli bir mecrada ilerlediğini bilmelidir. Ben kader ve kazaya iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Amasra'daki maden kazası takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir. "