SON DAKİKA: Erdoğan Amasra'daki maden kazası için söylediği 'kader' sözlerine karşı çıkanlara ve Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: İslamla alakan yoksa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün meydana gelene maden faciasıyla ilgili söylediği sözlerine tepki gösterenlere de sert çıktı.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"CAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA KÜÇÜK BİR ESNEKLİĞİMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Maden kazaları İngiltere'den Fransa'ya, Hollanda'dan Kanada'ya her yerde yaşanabilmektedir. Bunlar arasında bazılarında bakıyorsunuz Japonya'da 687 ölümün, Almanya'da 405 ölümün yaşandığı kazalara da şahit oluyoruz. Ülkemizde 1930 yılından bugüne 2014 vatandaşımız maalesef maden kazalarında şehit olmuştur. 2000'ler öncesinde kıyıda köşede ruhsatsız ocaklarda yaşanan kayıtlar dahil değildir. Can söz konusu olduğunda en küçük bir esnekliğimiz söz konusu olamaz. Birileri gibi istismar yapmıyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, eşlerinin, anne ve babalarının yüzlerindeki hüzün adeta ömrümüzden ömür götürüyor.