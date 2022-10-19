Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 81 ilde 100 Muhtar Hizmet Binası açılış töreninde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan 81 ilde 100 Muhtar Hizmet Binası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muhtar kardeşlerimiz Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden kurtuldular. Ankara'da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri bir eve kavuşmuş oldular. Muhtarlar evimizin açılışının yanı sıra 100 muhtar hizmet binasının temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki tüm muhtar kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel tesisin inşasında emeği geçen başta İçişleri Bakanı, yardımcıları, yüklenici firmaları, tüm işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum.

"REZİL RÜSVA OLDULAR"

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra muhtar buluşmalarına başladık. Muhtarlarımızla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. 38 bin muhtarımızı milletin evinde misafir ettik. Her buluşma muhabbet bağını güçlendirdiğimiz bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana ne diyorlardı "Muhtar bile olamazsın" bunu diyenler rezil rüsva oldular. Sizler beni Cumhurbaşkanı yaptınız.

"SAMİMİYETSİZ İŞLERİ ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

Sadece muhtarlarımızın değil pek çok mahallemizin sorunlarını çözüme kavuşturduk. Buluşmalarımızın sadece bürokraside değil, siyasette de muhtarlara bakış açısını kökten değiştirdi. Şimdiye kadar hiçbir işlerinizi görmeyenler, muhtarlarımızı vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Rol kapmaya çalışsalar da şu dayanışmamızı asla tesis edemediler.

Belki şu tabloyu da kıskanacaklar, belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacak. Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hak ettiklerini alabilmek için çok uzun süre beklediler. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlayacak muhatap bulamazlardı.

O manşeti hatırlayın, "Muhtar bile olamaz". Bu vesayetçi zihniyetin ellerinde ülkemiz heba olmuştur.

Muhtarlarımızın ödeneklerini olması gereken seviyelere çıkardık. Göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini 5500 liraya yükselttik. Aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin ettik.

MUHTARLARA MÜJDELER

Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldik. Teklifi yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız. Kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve YÖK arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. Tüm illerimizde MAX muhtar modelimizin eğitimlerini tamamladık. Ayrıca köylerimizde mahallelerimizdeki metruk yapıları sizlerde bildirebileceksiniz. Tüm bunlarla birlikte muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden uygulanmasını da başlatıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.

Hiçbir idealleri olmayanlarla bizim farkımızı görüyorsunuz. Biz dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu durumda çalışmaya devam edeceğiz. Son 20 yıldır olduğu gibi icazeti başka mahfillerde değil aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacağız. Bunu da yine siz muhtarlarımızla birlikte omuz omuza gerçekleştireceğiz.

PUTİN'İN DOĞAL GAZ HAMLESİ

Hiçbir idealleri olmayanlarla bizim farkımızı görüyorsunuz. Biz dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu durumda çalışmaya devam edeceğiz. Son 20 yıldır olduğu gibi icazeti başka mahfillerde değil aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacağız. Bunu da yine siz muhtarlarımızla birlikte omuz omuza gerçekleştireceğiz.

Türkiye olarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlamanın gayretindeyiz. Sayın Putin açıklama yaptı ne dedi? "Türkiye'yi doğal gaz dağıtım merkezi yapacağız" dedi. Bu durup dururken olmuyor, bu aramızdaki diplomasiyle oluyor. Bölgemizdeki savaşa rağmen bunun emarelerini görüyoruz. İhracatımız her ay rekor kırıyor, istihdamda 31 milyonlar tarihimizin en üst seviyesindeyiz.

MUHTARLAR YASASI

Muhtarlar yasasını bir an önce bitirelim, süratle bitirip parlamentodan geçirelim.

Ayrıntılar geliyor...