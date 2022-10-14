Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de kayıp 8 saati | Nerede olduğu soruldu cevap veremedi





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı.



Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ROCKEFELLER VE SOROS TARAFINDAN FONLANIYOR

Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.



George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.



NATO ve Pentagon'a yakın vakıf, son olarak Türkiye'de de uygulanan Marshall Planının yıl dönümüne dair kutlama mesajı yayımlamıştı.