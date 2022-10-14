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    • 14.10.2022 10:59
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    • 14.10.2022 11:14
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    Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de kayıp 8 saati | Nerede olduğu soruldu cevap veremedi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde Boston'dan Washington'a geçerken 8 saat ortadan kaybolması akıllara "FETÖ'den biriyle mi görüştü? Pensilvanya'yla temas mı kurdu?" sorularını getirdi. Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye götürdüğü gazeteciler kayıp 8 saati sordu ancak CHP Genel Başkanı bu soruya bir yanıt vermek yerine top çevirdi.

    Kılıçdaroğlu kayıp 8 saati açıklayamadı

    Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "icazet turu" için gittiği ABD'de 8 saat ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun 8 saat ortadan kaybolması akıllara "FETÖ ile mi görüştü?" sorusunu getirdi.

    YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLER KAYIP 8 SAATİ SORDU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kayıp 8 saati" ABD'ye yanında götürdüğü gazetecilerle konuşmasında da gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında ABD'ye giden Orhan Bursalı, Tülin Daloğlu, İbrahim Kiras, İsmail Saymaz, Duygu Güvenç CHP Genel Başkanı'na bu soruyu yöneltti.

    CEVAP VEREMEDİ TOP ÇEVİRDİ
    Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Sekiz saat boyunca nereye kayboldunuz?" sorusuna tam bir cevap veremedi ve kelimenin tam manasıyla top çevirerek şunları söyledi "Arkadaşlarımla oturduk otel odasında, önce onlara açtım, düşüncem var diye. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandılar."

    TURKEN Vakfı önünde video çekme fikrinden bahsederen CHP Genel Başkanı devamında gelen "Gitmeden bir akşam önce mi?" sorusuna ise şunları söylemekle yetindi "Evet, evet. Toplandık. "Hangi açıklamayı yapacağız" diye sordular. Açıklamayı söyledim. "Tamam" dediler. "Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında 'Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin" dedim. Bindik arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk."

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık icazeti için gittiği ABD ziyareti tam bir fiyaskoya döndü.



        Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesi görüşeceği isimler olarak basına yansıyan Barnie Sanders ve eski ABD Başkanı Barack Obama'dan randevu alamadı.



        Boston'daki ziyareti sonrası da uçakla Washington'a gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, beraberindekileri atlatarak 8 saat ortalıktan kayboldu.



            Kılıçdaroğlu'nun ortadan kaybolduğu karanlık 8 saat sırrını korurken, ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında, German Marshall Fund'u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldiği bildirildi.



            CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı.

            Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

            ROCKEFELLER VE SOROS TARAFINDAN FONLANIYOR
            Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.

            George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.

            NATO ve Pentagon'a yakın vakıf, son olarak Türkiye'de de uygulanan Marshall Planının yıl dönümüne dair kutlama mesajı yayımlamıştı.

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