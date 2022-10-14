Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de kayıp 8 saati | Nerede olduğu soruldu cevap veremedi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "icazet turu" için gittiği ABD'de 8 saat ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun 8 saat ortadan kaybolması akıllara "FETÖ ile mi görüştü?" sorusunu getirdi.
YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLER KAYIP 8 SAATİ SORDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kayıp 8 saati" ABD'ye yanında götürdüğü gazetecilerle konuşmasında da gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında ABD'ye giden Orhan Bursalı, Tülin Daloğlu, İbrahim Kiras, İsmail Saymaz, Duygu Güvenç CHP Genel Başkanı'na bu soruyu yöneltti.
CEVAP VEREMEDİ TOP ÇEVİRDİ
Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Sekiz saat boyunca nereye kayboldunuz?" sorusuna tam bir cevap veremedi ve kelimenin tam manasıyla top çevirerek şunları söyledi "Arkadaşlarımla oturduk otel odasında, önce onlara açtım, düşüncem var diye. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandılar."
TURKEN Vakfı önünde video çekme fikrinden bahsederen CHP Genel Başkanı devamında gelen "Gitmeden bir akşam önce mi?" sorusuna ise şunları söylemekle yetindi "Evet, evet. Toplandık. "Hangi açıklamayı yapacağız" diye sordular. Açıklamayı söyledim. "Tamam" dediler. "Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında 'Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin" dedim. Bindik arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk."