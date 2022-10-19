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    • 19.10.2022 09:15
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    • 19.10.2022 09:56
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    Gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda! Başörtüsüne anayasal güvence: Yeni dönemin detaylarını Başkan Erdoğan paylaşacak

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çıkar amaçlı başörtüsü teklifinin ardından, sorunun anayasal çerçevede tamamen gündemden çıkarılması adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle harekete geçildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlığında toplanan komisyon anayasa değişikliği metnini tamamladı. AK Parti MYK'da Başkan Erdoğan'a sunulan teklifin ardından gözler bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de özgürlüklerle ilgili yeni bir dönemi başlatacak değişikliğin detaylarını açıklaması bekleniyor.

    Başörtüsüne anayasal güvence! Başkan Erdoğan duyuracak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifinin ardından başlattığı başörtüsü için anayasa sürecinde sona gelindi. AK Parti MKYK'sında ve son kabine toplantısında çalışmalarla ilgili yapılan sunumların ardından gözler bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın bugün anayasa çalışmasını açıklaması bekleniyor.

    YENİ ANAYASA SEÇİMLERDEN SONRA
    Erdoğan'ın yeni Anayasa konusunun 2023 seçimlerinden sonra gündeme geleceğini belirterek şunları söylediği öğrenildi: Özgürlükçü, demokratik, inanç ve düşünceleri teminat altına alan yeni bir anayasa için çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Önümüzdeki döneme kaldı. CHP, bir gece durduk yere başörtüsü meselesini çıkardı. Bu daha önce çözülmüştü. Biz de hem aile yapısını güçlendirelim hem de başörtüsü meselesini kökünden çözelim istedik. Teknik çalışmalarımız bitmek üzere. Yakında Meclis'e sevk edeceğiz.

    CHP'DEN ANINDA GERİ ADIM
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yayınladığı bir videoda 'helalleşme' politikası kapsamında TBMnm'ye bir yasa teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Samimiyseniz gelin Anayasal düzeyde güvence getirelim" teklifinde bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından geri adım atan CHP'ye karşın AK Parti değişiklik için harekete geçti.

    "HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"
    Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtladı. Bozdağ hazırlıkların tamamlandığını, Başkan Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

    Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
    Başkan Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

    24 VE 41. MADDE NELERİ İÇERİYOR?
    24'üncü maddeye "Dini inancı gereğince kimsenin kılık kıyafetine tehdit konulamayacağı" yönünde bir fıkra eklenmesi üzerinde duruluyor.

    Ailenin korunmasına yönelik düzenlemenin yapılması halinde bu Anayasa'nın "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinde gerçekleştirilecek. Maddenin mevcut hali aileyi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" şeklinde tanımlıyor.

    Eşler ifadesinin LBGT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisi tartışılıyor. Bu kapsamda da "eşler yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması üzerinde duruluyor.

        Başkan Erdoğan, son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine yönelik, "Burada madde noktasında, fazla madde olmasından yana değiliz. Konu olarak da olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yürütüyor. Bu çalışmayla birlikte de süratle vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis'e sunmanın gayreti içerisinde olacağız." demişti.

        "SANA ALTILI MASA BİLE DESTEK VERMİYOR"
        Aile konusundaki maddenin de tartışıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Bizim sunduğumuz her madde tartışılır. Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati. Yoksa Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana 'niye takıyorsun' dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında.

        Niye bunu gündeme getirdi, bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye gelin artık anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok."

            "Aile maddesi, LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?" sorusuna Erdoğan, "Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur." karşılığını vermişti.

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