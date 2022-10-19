Gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda! Başörtüsüne anayasal güvence: Yeni dönemin detaylarını Başkan Erdoğan paylaşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifinin ardından başlattığı başörtüsü için anayasa sürecinde sona gelindi. AK Parti MKYK'sında ve son kabine toplantısında çalışmalarla ilgili yapılan sunumların ardından gözler bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın bugün anayasa çalışmasını açıklaması bekleniyor.

YENİ ANAYASA SEÇİMLERDEN SONRA

Erdoğan'ın yeni Anayasa konusunun 2023 seçimlerinden sonra gündeme geleceğini belirterek şunları söylediği öğrenildi: Özgürlükçü, demokratik, inanç ve düşünceleri teminat altına alan yeni bir anayasa için çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Önümüzdeki döneme kaldı. CHP, bir gece durduk yere başörtüsü meselesini çıkardı. Bu daha önce çözülmüştü. Biz de hem aile yapısını güçlendirelim hem de başörtüsü meselesini kökünden çözelim istedik. Teknik çalışmalarımız bitmek üzere. Yakında Meclis'e sevk edeceğiz.

CHP'DEN ANINDA GERİ ADIM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yayınladığı bir videoda 'helalleşme' politikası kapsamında TBMnm'ye bir yasa teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Samimiyseniz gelin Anayasal düzeyde güvence getirelim" teklifinde bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından geri adım atan CHP'ye karşın AK Parti değişiklik için harekete geçti.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtladı. Bozdağ hazırlıkların tamamlandığını, Başkan Erdoğan'a sunulacağını söyledi.