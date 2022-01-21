Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer İP'i bombalamaya devam ediyor! İP'li vekil Ahmet Kamil Erozan kime hizmet ediyor?





TSK'NIN SIRLARINI KİME VERECEKSİN EROZAN?

Erozan'ın TBMM'ye bir soru önergesi vererek Türkiye'nin askeri sırlarını ifşa etme girişiminde olduğunu hatırlatan Yenerer, "Erozan, TSK sırlarını sormuş. Mehmetçiğin silah ve cephane bilgisi kimin işine yarar? Kime verecek? Bu bence 2. MİT rezaletidir. İstifa etmelidir. İyi parti'de susan herkes atında kalır." dedi. Yenerer'in skandalı 2. MİT vakası olarak değerlendirmesi dikkat çekici.





TV PROGRAMINDA KONUŞTU

Öte yandan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İYİ Parti'nin içinde yaşanan skandallara sessiz kalmayan Yenerer, "'Leyla Zana kırmızı çizgimiz'' diyen, Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı diyen benim dava arkadaşımız olamaz" diyerek İYİ Parti'li Bahadır Erdem ve Mehmet Salim Ensarioğlu'nu işaret etti.

AKŞENER'DEN 'PROJEYİ DURDUR' TALİMATI

Kurucusu olduğu partiden istifa eden Yenerer, Ege'de Yunan işgallerini protesto etmek için yaptığı girişimin İYİ Parti lideri meral Akşener tarafından "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var" sözleriyle engellendiğini söyledi.

"PARTİDE GİZLİ GÜNDEM VAR DEMEKTİR"

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Yenerer, "Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir" dedi.

"BÖYLE MİLLİYETÇİLİK OLUR MU"

Vedat Yenerer istifaya giden süreci şu sözlerle anlattı:

"Biz bir organizasyon yaptık ve Ege'de yunan işgallerini protesto etmek için kalktık Çeşmeye gittik ve feribot iskelesine geçtik. Benim orada olduğumu, o protesto gösteresini yapacağımızı herkes biliyor. Fakat ne oldu. İlçe başkanı bana, hem de milliyetçi olduğunu söyleyen bir ilçe başkanı, "Sakız Adası'na giden feribot bizim dostumuz, onun işleri bozulur, ayıp olur o yüzden biz bu etkinliğe katılamayız" dedi. Böyle milliyetçilik olur mu yahu.

"İKİ KEZ ENGELLENDİM"

Sivil toplum örgütleri, gazetecilerden oluşan bir heyetle bu adalara çıkma girişiminde bulundum. İki kez engellendim; Birinde genel başkan aradı, Sayın Meral Akşener. "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var." dedi. Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir."