Ortaköy'de öldüresiye dövmüşlerdi! O isim çete lideri çıktı! Mesut Baraj Balat'ta gasptan gözaltında

İstanbul Ortaköy'de 8 Eylül gecesi yaşanan olay, gündeme oturmuştu. Mesut Baraj, arkadaşlarının doğum günü kutlaması için gittiği 'Ruby' adlı mekânın korumalarıyla tartışmış ve çıkan kavgada bayılana kadar dövülmüştü. Birkaç gün sonra da Mesut Baraj'ın adamları olduğu iddia edilen bir grup mekânın önündeki korumalara silahla saldırdı.
Bu olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki taraftan toplam 9 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Olayda ağır bir şekilde darp edilen Mesut Baraj şikâyetçi olmadı. Hatta ortadan kayboldu. Baraj önceki gün yapılan operasyonla birçok adamıyla birlikte gözaltına alındı. Baraj, Balat'ta özellikle gayrimüslimlerin ev ve arsalarına tehdit ve baskıyla el koymakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasında Baraj'ın suçlandığı 20'ye yakın olay var. Ortaköy'deki mekânın korumalarına yönelik intikam saldırısı da bu olaylardan birisi.
YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI
Önceki gün yapılan operasyonda Mesut Baraj ve adamlarıyla birlikte Beşiktaş'ta çatışma halinde oldukları gruptan da bazı kişiler gözaltına alındı. O kişiler arasında mekânın korumaları olduğu anlaşıldı. Bu konuda da bazı detaylara ulaşıldı. Bu detaylara göre iki grup arasında 8 Ekim'de başlayan husumet gergin bir şekilde devam ediyordu. Hürriyet'in haberine göre iki taraf da uzlaşmaya yanaşmadığı için de yeni bir silahlı saldırı için de hazırlık yapılıyordu. Balat'taki suç faaliyetlerinden dolayı "şüpheli" konumunda olan Baraj, Ortaköy'deki dayaktan dolayı da "mağdur" konumdaydı. Ağır bir şekilde darp edilmesine rağmen Baraj'ın neden şikâyetçi olmadığı da merak konusuydu.