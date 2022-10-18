Ortaköy'de öldüresiye dövmüşlerdi! O isim çete lideri çıktı! Mesut Baraj Balat'ta gasptan gözaltında

YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI

Önceki gün yapılan operasyonda Mesut Baraj ve adamlarıyla birlikte Beşiktaş'ta çatışma halinde oldukları gruptan da bazı kişiler gözaltına alındı. O kişiler arasında mekânın korumaları olduğu anlaşıldı. Bu konuda da bazı detaylara ulaşıldı. Bu detaylara göre iki grup arasında 8 Ekim'de başlayan husumet gergin bir şekilde devam ediyordu. Hürriyet'in haberine göre iki taraf da uzlaşmaya yanaşmadığı için de yeni bir silahlı saldırı için de hazırlık yapılıyordu. Balat'taki suç faaliyetlerinden dolayı "şüpheli" konumunda olan Baraj, Ortaköy'deki dayaktan dolayı da "mağdur" konumdaydı. Ağır bir şekilde darp edilmesine rağmen Baraj'ın neden şikâyetçi olmadığı da merak konusuydu.