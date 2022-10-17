Devlet 41 maden emekçisinin şehit olduğu Amasra'da seferber oldu

Türkiye'nin kalbi Amasra'da attı. Grizu patlaması sonucu şehit olan 41 madenciye 85 milyon ağladı. Madende barajlama çalışması sürdürülürken, içerideki kötü havanın tahliye edilerek, yerine temiz hava basılması çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı. İhmal soruşturmasını yürütmesi için 5 savcı atandı. Bu çerçevede ocaklar üretime kapatıldı. Maden şehitlerinin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlara ise 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunulacağı hatırlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 123 psikososyal destek uzman ve 3 mobil sosyal hizmet aracıyla yaraların sarılması için ilk andan itibaren vatandaşın yanında yer aldı. Mesai arkadaşları gözlerinin önünde şehit olan madencilere psikososyal destek verilmeye başlandı. Hayatını kaybeden işçiler toprağa verilirken, yaralanan 58 işçiden 48'inin taburcu edildiği anlaşıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı.