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    Devlet 41 maden emekçisinin şehit olduğu Amasra'da seferber oldu

    Devlet, grizu patlaması sonucu 41 madencinin şehit olduğu Amasra’da seferber oldu. Madenci yakınlarına her türlü yardımın yapılacağını duyurdu! İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Yaralar sarılıyor

    Türkiye'nin kalbi Amasra'da attı. Grizu patlaması sonucu şehit olan 41 madenciye 85 milyon ağladı. Madende barajlama çalışması sürdürülürken, içerideki kötü havanın tahliye edilerek, yerine temiz hava basılması çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı. İhmal soruşturmasını yürütmesi için 5 savcı atandı. Bu çerçevede ocaklar üretime kapatıldı. Maden şehitlerinin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlara ise 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunulacağı hatırlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 123 psikososyal destek uzman ve 3 mobil sosyal hizmet aracıyla yaraların sarılması için ilk andan itibaren vatandaşın yanında yer aldı. Mesai arkadaşları gözlerinin önünde şehit olan madencilere psikososyal destek verilmeye başlandı. Hayatını kaybeden işçiler toprağa verilirken, yaralanan 58 işçiden 48'inin taburcu edildiği anlaşıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı.



    25 METRE SÜRÜKLENDİ
    Patlamada 25 metre sürüklenen Kemal Berberoğlu, "Göz gözü görmüyordu" diyerek faciayı anlattı. Su torbaları bizi kurtardı" dedi.



    UMUTSUZ DEĞİLİZ
    Başkan Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Tedavileri devam eden 6 yaralının yakınlarına geçmiş olsun dileğini iletti. "Bir yaralımızın şuuru açık. Sohbet ettik. Umutsuz değiliz, entübe olanlar var. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar. hepsi için dua edelim " dedi.



        GECE VARDİYASINI ÇOK SEVERDİ...
        Bartın Çakalköyü'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Kaya da (28) TTK'ya 2019'da başlamıştı. İşe girer girmez ev almıştı. Yeni evine doyamadan kazada hayatını kaybetti. 5 yıllık evli olan Kaya'dan geriye gözü yaşlı bir eş ile 4 yaşındaki oğlu Melih ve 2 yaşındaki kızı Melisa kaldı. Baba Davut Kaya "En çok da gece vardiyasında çalışmayı severdi. Sevdiği vardiyada şehit oldu. Çocukları, babalarını soruyor" diye ağladı.



        OĞLUNU GÖREMEDİ
        Şehit madenci Ali Doğru'- dan (30) geriye 7 ve 9 yaşlarında iki kızı kaldı. Eşi de hamileydi ve bir hafta sonra doğum yapacaktı. Şehit madencinin babası Hasan Doğru, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Her gün balkonda Ali'min işten gelişini beklerdik. Ama bu sefer gelmedi. Doğacak oğlunu görmeden gitti yavrum. Oğluna ismini vereceğiz" diye feryat etti.



        ÖLÜME BİRLİKTE GİTTİLER
        Bartın Makarcı Köyü'nde doğan Gürdan Serenli ile çocukluk arkadaşı Rahman Özçelik hiç ayrılmadı. Her ikisi de askerliğini tamamlayınca madende işe başladı. İkisi de motosiklet tutkunu olan arkadaşlar, faciada da aynı ocaktaydı. Patlamadan ikisi de kurtulamadı. Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Özçelik, "Kardeşim asker olacaktı. Annem 'o küçük' deyip istemedi. Canım gitti. Kardeşim gitti. Çok zor" dedi.



            MADENCİ FENERİ SÖNMEYECEK
            Şehit madencilerden Emrah Kaval ise yıllarca su tesisatçısında çalıştıktan sonra, 2019'da TTK'da ajöstör olarak işe başlamıştı. Evliydi ve 5 yaşında bir oğlu vardı. Eşiyle üç gün önce evlilik yıldönümünü kutlamışlardı. On gün sonra da doğum günüydü. 32 yaşına girmeyi kutlamaya hazırlanırken, facia onu sevdiklerinden kopardı.



            'NEFES'SİZ KALDI
            Maden şehitlerinden Şaban Yıldırım (26), evin tek çoğuydu. Yıldırım'ın eşi öğretmen Sena ise ikiz bebeklerine 5 aylık hamileydi. Şehit eşi, "Ben İstanbul'da, eşim Amasra'da yaşıyordu. İki kızımız olacaktı. İsimlerini de Minen Nefes ve Asel Deniz diye belirlemiştik. Onları göremeden gitti. En korktuğum şey, şehit eşi olmaktı. Korktuğum başıma geldi" diye feryat etti.

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