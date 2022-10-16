Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.10.2022 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2022 12:37
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Bartın'daki maden faciasına ilişkin Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Alanı kapatma kararı aldık

    Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Yangın devam ediyor. Alanı kapatma kararı aldık" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayla ilgili 5 savcının görevlendirildiğini ve facianın bütün yönleriyle soruşturulacağını söyledi.

    Bartın’daki maden faciasına ilişkin flaş açıklama

    nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.

    Bölgede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bozdağ "Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum.m Tabi bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Kaza anı itibatırla Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

    Bozdağ "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bartın'daki maden faciasına ilişkin Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Alanı kapatma kararı aldık
        SON DAKİKA