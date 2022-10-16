Bartın'daki maden kazasında 2. faciayı önleyen detay: Su torbası! 'Eğer olmasaydı kurtulamazdık'
Türkiye'nin ağladığı Bartın'daki maden kazasında ikinci facia son anda önlendi. Tüm Türkiye'nin madenden sağ çıkan işçilerle teselli bulduğu patlamada, Aydın Kalaycı ve Hüseyin Poyraz'ın anlattıkları, ikinci bir faciayı önleyen su torbalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Su torbalarıyla ilgili detayları Maden Yüksek Mühendisi Ali Kahriman açıkladı.
Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de bir grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye Zonguldak'a kilitlenmişken, gözler patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı'nın söylediklerine çevrildi.
Patlamanın gerçekleştiği vardiyada çalışan madencilerin mesai arkadaşı Aydın Kalaycı, gazetecilere bir toz bulutu ve patlamayla her tarafın birbirine karıştığını söyledi. Milliyet'te yer alan habere göre, En çok ocakta üretim yapan arkadaşlarının patlamadan etkilendiğini belirten Kalaycı, "Ben de 2 dakikayla kurtuldum, 2 dakika daha geride olsam ben de gidiyorum. Bizim su torbalarımız var, su torbaları basınçta perde görevi yapıyor ve sular aşağı boşalıyor. Perde görevi yaptığı zaman benim olduğum tarafı hiç etkilemedi" diye konuştu.
'İKİNCİ FACİAYI SU TORBALARI ÖNLEDİ'
Ocaktaki patlamadan sağ kurtulan Hüseyin Poyraz adlı işçi de sırada yaşanan can pazarıını ve sonrasını anlatırken o anı yaşar gibiydi. Poyraz o anları şöyle aktardı:
"Saat 18.15'te patlama oldu. Ben maltada dururken patlamanın etkisiyle 2-3 metre savruldum. Toz duman içinde kaldık. Biz ön sırada olduğumuz için çabuk toparlanıp kurtulmayı başardık. Patlama sesi sonrası alevler bize kadar geldi. İki dakika geç kalsaydık, yanabilirdik. Ayak bölümünde bulunan yangını söndürmek için bulundurulan poşet sular alevle temas edince patladı ve alev bir anda söndü. Eğer o su olmasaydı ben ve kurtarma ekibindeki arkadaşlarımız kurtulamazdı.
Kendimize geldikten sonra mahsur kalan arkadaşlarımızı kurtarmak için tekrar ocağa indik. Ocağa temiz hava verildikten sonra aşağı inerek eksi 300 metrede arkadaşlarımızın cansız bedenleriyle karşılaştık. O sırada kendimden geçer gibi oldum. Sonra toparlanıp dışarı çıktım, temiz hava aldım. Bir iki saat sonra tekrar ocağa indik. Zonguldak'tan gelen arkadaşlarımız da yardım etti."
Peki madencilerin kurtulmasını sağlayan su torbaları nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor?
'TAŞ TOZU VE SU DUVARLARI ÇOK ÖNEMLİ'
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Maden Yüksek Mühendisi Ali Kahriman, "Madencilikte beklenmeyen kazaların başında grizu patlaması geliyor ancak bundan daha önemlisi ocak yangını. Yani madende bulunan kömürün içten yanması ve sonrasında açık alevli yangına dönüşmesi. Yine göçükler de madenlerde gerçekleşen kazaların başında gelir. Bunlar dışında bir de kömür tozu patlamaları var" sözleriyle madenlerde gerçekleşebilecek kazaları sıraladı.