Bartın’daki maden kazasında 2. faciayı önleyen detay: Su torbası! ’Eğer olmasaydı kurtulamazdık’

Patlamanın gerçekleştiği vardiyada çalışan madencilerin mesai arkadaşı Aydın Kalaycı, gazetecilere bir toz bulutu ve patlamayla her tarafın birbirine karıştığını söyledi. Milliyet'te yer alan habere göre, En çok ocakta üretim yapan arkadaşlarının patlamadan etkilendiğini belirten Kalaycı, "Ben de 2 dakikayla kurtuldum, 2 dakika daha geride olsam ben de gidiyorum. Bizim su torbalarımız var, su torbaları basınçta perde görevi yapıyor ve sular aşağı boşalıyor. Perde görevi yaptığı zaman benim olduğum tarafı hiç etkilemedi" diye konuştu.