Bartın’daki maden kazasında yaralanmıştı! Erol Bulduk’un eşi konuştu: Haberi internetten öğrendik

"YÜZDE 75- 80 ARASI VÜCUDUNDA YANIK VAR"

Yaralı madencilerden Erol Bulduk'un (39) ailesi, duygu ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Erol Bulduk'un babası Sami Bulduk, "Bu sabah henüz bilgi almadık. Dün akşam aldığımız bilgiye göre yüzde 75-80 arası vücudunda yanık var. Solunum cihazına bağlı. Tek dileğimiz iyi olması. 2009'dan beri maden ocağında çalışıyor. Akşam madende patlama var diye telefon gelince hemen toparlanıp gittik. Oğlumun adı Erol Bulduk, solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. İki tane çocuğu var" dedi.



