77 yaşındaki esnaf Başkan Erdoğan sevgisini böyle dile getirdi: Allah ona uzun ömürler versin





ŞİMDİ TAYYİP ERDOĞAN İLE UĞRAŞIYORLAR

"Ben 77 yaşındayım diğerleri hiçbir şey yapmadı. Özal'a yaptırmadılar, Adnan Menderes'e hiç yaptırmadılar. Hemen öldürdüler, hapisse attılar öldürdüler. Tayyip Erdoğan'la da şimdi uğraşıyorlar. Şuan da böyle Türkiye. Allah ona ömür versin. Mazot 50 TL olsa da yine Erdoğan."

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