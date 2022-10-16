77 yaşındaki esnaf Başkan Erdoğan sevgisini böyle dile getirdi: Allah ona uzun ömürler versin

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
77 yaşındaki yaşlı bir esnafın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi sosyal medyada gündem oldu.
TAYYİP ERDOĞAN, TAYYİP ERDOĞAN, TAYYİP ERDOĞAN…
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye hakkında konuşan 77 yaşındaki esnafın sözleri dikkat çekti.
"Türkiye'yi nerelere getirdi bu bir, Türkiye'ye neler kazandırdı iki, trafik kazaları yüzde 90 azaldı üç ölüm oluyor mu? Karşı arabalar gelip çarpıyorlar mı? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan…"