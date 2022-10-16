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    • 16.10.2022 23:03
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    • 16.10.2022 23:37
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    77 yaşındaki esnaf Başkan Erdoğan sevgisini böyle dile getirdi: Allah ona uzun ömürler versin

    AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında 77 yaşındaki bir esnafı Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye hakkındaki konuşması sosyal medyada gündem oldu."Ben 77 yaşındayım diğerleri hiçbir şey yaptırmadılar. Özal’a yaptırmadılar, Adnan Menderes’e hiç yaptırmadılar. Hemen öldürdüler, hapisse attılar öldürdüler. Tayyip Erdoğan’la da şimdi uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Milletin hem gönlünde hem de dilinde

    AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


    77 yaşındaki yaşlı bir esnafın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi sosyal medyada gündem oldu.



    TAYYİP ERDOĞAN, TAYYİP ERDOĞAN, TAYYİP ERDOĞAN…
    Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye hakkında konuşan 77 yaşındaki esnafın sözleri dikkat çekti.



    "Türkiye'yi nerelere getirdi bu bir, Türkiye'ye neler kazandırdı iki, trafik kazaları yüzde 90 azaldı üç ölüm oluyor mu? Karşı arabalar gelip çarpıyorlar mı? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan…"



        ŞİMDİ TAYYİP ERDOĞAN İLE UĞRAŞIYORLAR
        "Ben 77 yaşındayım diğerleri hiçbir şey yapmadı. Özal'a yaptırmadılar, Adnan Menderes'e hiç yaptırmadılar. Hemen öldürdüler, hapisse attılar öldürdüler. Tayyip Erdoğan'la da şimdi uğraşıyorlar. Şuan da böyle Türkiye. Allah ona ömür versin. Mazot 50 TL olsa da yine Erdoğan."

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        Haberler Güncel 77 yaşındaki esnaf Başkan Erdoğan sevgisini böyle dile getirdi: Allah ona uzun ömürler versin
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