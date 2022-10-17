Başkan Erdoğan’dan tarihi karar: Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir karara daha imza atıp yapılan işkenceler nedeniyle sadece Türkiye değil, dünyanın en kötü şöhrete sahip on cezaevi arasında yer alan Diyarbakır Cezaevinin müzeye çevrilmesi talimatı verdi. Devir için tüm işlemler tamamlandı. Uzun süredir müze ya da kültür merkezine çevrilmesi için tartışmaları süren ve bu konuda belli bir hazırlık da yapılan Diyarbakır Cezaevi ile ilgili nihai karar verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR ZİYARETİNDE DUYURACAK
Başkan Erdoğan, bu kararı Diyarbakır gezisi sırasında açıklayacaktı ancak Bartın'da yaşanan maden felaketi nedeniyle bu gezi ertelendi. Erdoğan'ın yeni bir tarih belirledikten sonra Diyarbakır'a gitmesi ve bu gezi sırasında kararı açıklaması bekleniyor. Müze kararının açıklaması sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, cezaevinin temsili anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a vermesi planlanıyor.
İŞKENCELER HATIRLANACAK
Cezaevinin koğuşlarının bulunduğu bölümler, gezenlere burada yaşanan işkence ve insan hakları ihlallerini anlatacak şekilde düzenlenecek. Aynı zamanda vatandaş son 20 yıl içinde cezaevlerinin nasıl değiştiğini, insan hakları anlamında nereye gelindiğini de görme olanağı bulacak. Diyarbakır Cezaevi'nin bulunduğu alan ve binalar çok büyük olduğu için bazı bölümler konferans salonu gibi amaçlarla da kullanılacak.