Başkan Erdoğan’dan tarihi karar: Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir karara daha imza atıp yapılan işkenceler nedeniyle sadece Türkiye değil, dünyanın en kötü şöhrete sahip on cezaevi arasında yer alan Diyarbakır Cezaevinin müzeye çevrilmesi talimatı verdi. Devir için tüm işlemler tamamlandı. Uzun süredir müze ya da kültür merkezine çevrilmesi için tartışmaları süren ve bu konuda belli bir hazırlık da yapılan Diyarbakır Cezaevi ile ilgili nihai karar verildi.