Bartın'daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Bartın'daki maden kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Faciada 41 kişi hayatını kaybederken şuan 6 yaralı madenci Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Öte yandan facianın yaşandığı madende çalışan işçilerin patlamadan hemen önce son fotoğrafları ortaya çıktı.
16.10.2022 18:41 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:41
Türkiye Amasra'da kaybettiği 41 maden şehidine ağlıyor.
Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.