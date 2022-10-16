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Bartın'daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bartın'daki maden kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Faciada 41 kişi hayatını kaybederken şuan 6 yaralı madenci Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Öte yandan facianın yaşandığı madende çalışan işçilerin patlamadan hemen önce son fotoğrafları ortaya çıktı.

16.10.2022 18:41 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:41
Bartın’daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Amasra'da kaybettiği 41 maden şehidine ağlıyor.

Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın’daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken, yaşanan facia sonrası ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Bartın’daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

MADENCİLERİN SON FOTOĞRAFLARI

Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.

Bartın’daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Görüntülerde, madencilerin servis aracında ve iş yerinde çekilen son anları yer alıyor..

Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıkan madenciler, iş başı yapmak için servis aracına binerek madene doğru yola çıkmış, mesai başlamasından kısa bir süre sonra patlama meydana gelmişti..

Bartın’daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bartın’daki maden kazası öncesi madencilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bu kare ise son bir haftaya ait.

Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.

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