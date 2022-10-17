CHP’li Faik Öztrak’tan, Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatini soran gazeteciye fırça

ABD'ye icazet turuna çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna yansımayan kayıp sır 8 saati büyük merak konusu olmuştu. CHP MYK toplasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik süreçte nerede olduğuna, kimlerle görüştüğüyle ve hamburger yiyip yemediğiyle ilgili soruları duyunca gazeteciyi fırçaladı. Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birleri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır" dedi.