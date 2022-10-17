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    • Güncel
    • 17.10.2022 22:10
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    • 17.10.2022 22:33
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna açıklamasını mangır medya hedef aldı: En azından iktidar gibi davranıp barış isteyin

    CHP tarafından fonlanan Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ukrayna-Rusya savaşında taraf olma vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. CHP liderinin açıklamasının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış yaptığını' söyleyen Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." dedi.

    Fondaş medyadan Kılıçdaroğlu’na Ukrayna eleştirisi

    2023 seçimleri için adaylık icazeti almaya ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

    Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın Türkiye'nin rolünü övdüğü ortamda, Ukrayna'dan taraf olunması gerektiğini söylemişti.



    "UKRAYNA'NIN YANINDA OLMALIYIZ"
    'Savaşta taraf olma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuşmuştu.



    TELE1'DE KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTULDU
    Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması, partisi tarafından fonlanan Tele1'de eleştirisi konusu oldu.

    "UKRAYNA'DDAKİ NEONAZİ'Yİ NİYE DESTEKLEYECEKSİNİZ"
    CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Tele1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendi halkına karşı katliamlar yaptığını iddiara ederek, "Kılıçdaroğlu, Amerikan gezisinin dönüşünde, Ukrayna'yı destekleme açıklaması yaptı. Ben anlamadım niye? Ukrayna'daki NeoNazi'yi niye destekleyeceksiniz? Kendi halkına karşı, sivillere karşı soykırım niteliğinde katliamlar uygulamış bir ülkeyi niye destekleyeceksiniz? Zelenski iktidarını niye destekleyeceksiniz?" dedi.



        "EN AZINDAN İKTİDAR GİBİ DAVRANIN"
        Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." ifadesini kullandı.

        Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu' vurgulayarak "Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum." dedi.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna açıklamasını mangır medya hedef aldı: En azından iktidar gibi davranıp barış isteyin
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