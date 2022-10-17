Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna açıklamasını mangır medya hedef aldı: En azından iktidar gibi davranıp barış isteyin





TELE1'DE KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTULDU

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması, partisi tarafından fonlanan Tele1'de eleştirisi konusu oldu.



"UKRAYNA'DDAKİ NEONAZİ'Yİ NİYE DESTEKLEYECEKSİNİZ"

CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Tele1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kendi halkına karşı katliamlar yaptığını iddiara ederek, "Kılıçdaroğlu, Amerikan gezisinin dönüşünde, Ukrayna'yı destekleme açıklaması yaptı. Ben anlamadım niye? Ukrayna'daki NeoNazi'yi niye destekleyeceksiniz? Kendi halkına karşı, sivillere karşı soykırım niteliğinde katliamlar uygulamış bir ülkeyi niye destekleyeceksiniz? Zelenski iktidarını niye destekleyeceksiniz?" dedi.