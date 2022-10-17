Başörtüsü için anayasa teklifi! Bakan Bozdağ açıkladı: "24. ve 41. madde çalışması tamamlandı"

"SANA ALTILI MASA BİLE DESTEK VERMİYOR"

Aile konusundaki maddenin de tartışıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim sunduğumuz her madde tartışılır. Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati. Yoksa Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana 'niye takıyorsun' dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında.