Muharrem İnce mangır medyasını topa tuttu: Öldüğüm zaman belki beni haber yaparlar! Demokrat medyaymış geçiniz bunları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve onun mangır medyasını topa tutmaya devam ediyor. FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan İnce, kendi haberlerinin CHP'ye yakın medyada çıkmamasını eleştirdi.

"ÖLÜRSEM BELKİ HABER YAPARLAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce "TELE 1'de KRT'de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki yaparlar. Başka türlü yapamazlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Bunlar demokrat medyaymış geçiniz." ifadelerini kullandı.