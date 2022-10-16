Son dakika: Başkan Erdoğan Çam ve Sakura'da maden işçilerinin yakınlarını ziyaret ediyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki maden işçilerinin yakınlarını ziyaret ediyor.

AMASRA'DAKİ PATLAMADA 41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz akşam Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. Patlamada 41 kişi hayatını kaybetti.

YARALILARDAN 6'SI İSTANBUL'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Patlamada yaralananlardan 6'sı tedavi görmeleri için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi.

5'İNİN DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 hastadan 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirterek, "5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte" ifadelerini kullandı.

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