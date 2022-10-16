Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretine sert tepki: ABD ziyareti şüphelidir

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Konya'daki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI

Bir daha faciaların yaşanmaması için önlem alınacak. Acılı ailelerin ve büyük Türk milletinin başı sağ olsun.

"2023" MESAJI: ÇEMBER DARALIYOR

Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemiz ve yıkılmamızı bekleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. İradeniz, aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember her gün daralmaktadır. Bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"ATATÜRK YAŞASAYDI KULAKLARINDAN TUTUP KAPININ ÖNÜNE KOYARDI"

Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuştur. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

Aziz Atatürk yaşamış olsaydı bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz, kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı.

"KILIÇDAROĞLU TRUVA ATIDIR"

Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. New York'ta sokağa düştü. Gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle temas içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır.

Parlamenter sisteme geri dönüş isteyenlerin senaryosu başkadır. Zillet ittifakının inandırıcılığı yoktur. İtibar ve iradesi suyunu çoktan çekmiştir.

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