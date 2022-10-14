Amasra'daki facia sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti! Yaralı madenciler ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülürken çok sayıda maden emekçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.
DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA: BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR
Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.
DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden faciasına ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında yaralı maden emekçilerinin ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk edildiğini duyurdu.
O anlar A Haber farkıyla saniye saniye kameralara yansıdı.
Yaralı 6 işçinin tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde başlanacak.