Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2022 01:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 02:11
    ABONE OL

    Amasra'daki facia sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti! Yaralı madenciler ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi

    Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti. Yaralı maden emekçileri Bartın'dan İstanbul ve Ankara'ya ambulans uçaklarla sevk edildi. O anlar A Haber farkıyla saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan İstanbul'a getirilen yaralı madenciler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Madenciler için ambulans uçak devrede

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

    Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar yürütülürken çok sayıda maden emekçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

    BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.



    DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA: BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR
    Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.

    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

    Bartın'daki maden faciasında yaralılar ambulans uçakla tahliye edildi!


    DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
    Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden faciasına ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında yaralı maden emekçilerinin ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk edildiğini duyurdu.



    O anlar A Haber farkıyla saniye saniye kameralara yansıdı.

    Yaralı 6 işçinin tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde başlanacak.




        "ACİL BİR KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR"
        Kızılay Genel Başkanı Kınık da yaşanan patlamanın ardından hastanelere gerekli ilave kan ürünleri yapıldığını, acil bir kan ihtiyacı olmadığını açıkladı.

        Kınık sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Maden kazası sonrası olası ihtiyaç için Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Güncel Amasra'daki facia sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti! Yaralı madenciler ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi
            SON DAKİKA