Amasra'daki facia sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti! Yaralı madenciler ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi





DEVLETİN ZİRVESİ TEYAKKUZDA: BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR

Olay sonrası devletin zirvesi düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye intikal etti.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.



DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden faciasına ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında yaralı maden emekçilerinin ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk edildiğini duyurdu.