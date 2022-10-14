A Haber ekranlarına katılan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua merak edilen soruları cevapladı "İlk 72 saat çok kritik"





Şuan devletimiz tüm imkânları ve kurumlarıyla seferber durumda. Bu durum hakkında ne düşünüyor?

Burada kurumların çok iyi çalışıyor ve birbirine yardımcı oluyor. Çin'de de böyle benzer olaylar olduğunda bizde aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu burada da gördük. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey.