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    • 15.10.2022 05:32
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    A Haber ekranlarına katılan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua merak edilen soruları cevapladı "İlk 72 saat çok kritik"

    Bartın'ın Amasra ilçesinde yer altında gerçekleşen patlama sonucu maden faciası yaşandı. Olay yerine çok sayıda AFAD ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, 25 maden emekçisi şehit oldu. 11 işçi yaralandı. Elim olayla ilgili A Haber ekranlarında canlı yayına katılan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua merak edilen soruları cevapladı...

    Çinli mühendis merak edilen soruları cevapladı

    Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye'yi derinden yaralayan maden faciası yaşandı. Saat 18.45 sıralarında yer altında patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD ve ilk yardım ekipleri sevki edilirken, 25 maden emekçisi şehit oldu. 11 işçi yaralandı.

    ÇİNLİ MÜHENDİS MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI |VIDEO

    DEVLET TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ
    Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden faciasına ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında yaralı maden emekçilerinin ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk edildiğini duyurdu.



    Ülkesinden gelerek Bartın'da görev yapan ve gönüllü olarak kurtarma çalışmalarında görev alan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı.



    Yaşanan elim olayla ilgili duygularını aktaran Sing Senhua, "Türkiye Taş Kurumu'nun buradaki kömür ocağını iyi biliyorum. Buradaki kazadan dolayı çok üzgünüm. Biz hepimiz kömür madencisiyiz, hepimiz bu işi çok iyi biliyor. Hepimiz burada yardım için hazırız." ifadelerini kullandı.



        Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua A Haber canlı yayında, A Haber İstanbul / Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın sorularını cevapladı.
        İşte merak edilen soruların cevapları...

        Tabii en büyük noktalardan biri grizu. Bu noktada Çin'de de meydana geliyor. Bu noktada neler demek ister?
        Böyle durumlarda o metanı hemen uzaklaştırmak gerekiyor.



        Şuan aşağıda ekipleri aşağıda bekleyen en büyük tehlike nedir?
        Şuan yer altında metan çok fazla, yangın riski var.



        Türkiye'deki maden ocakları ile ilgili ne söylemek ister?
        Türkiye'deki ocakların günden güne çok daha iyi oluyor. Üretim miktarları gün geçtikçe daha fazla oluyor.



            Şuan devletimiz tüm imkânları ve kurumlarıyla seferber durumda. Bu durum hakkında ne düşünüyor?
            Burada kurumların çok iyi çalışıyor ve birbirine yardımcı oluyor. Çin'de de böyle benzer olaylar olduğunda bizde aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu burada da gördük. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey.



            Türkiye'de kullanılan teknolojiyi nasıl değerlendiriyor?
            Hema'daki kullandığımız ekipmanlar son teknoloji ve günümüz şartlarına uygun ekipmanlardır. Bizim mühendislik şartları gereği bazı standartlar var, onların hepsini karşılıyor. 11 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'deki maden sektöründe oldukça deneyimliyiz. Hema'da kullandığımız bu mühendislik bir üstü seviyede. Yani biz buradaki bütün ekipmanların kontrolünü sağlayabiliyoruz.



            "İLK 72 SAAT ÇOK KRİTİK"
            Senhua'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kritik süre 72 saat. O yüzden bu süre iyi kullanılmalı. Yer altındaki arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamalıyız. Metan ve kömür birbirini tamamlayan unsurlar. Bazı riskler oluşturuyorlar." açıklamasında bulundu.

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            Haberler Güncel A Haber ekranlarına katılan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua merak edilen soruları cevapladı "İlk 72 saat çok kritik"
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