Algı operasyonu fondaş medyada boşa çıktı! Gerçekleri canlı yayınla paylaştılar

Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada 41 işçi şehit oldu. Kurtarma çalışmaları hızlanma tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkili bakanlar ile kurum ve kuruluşların yöneticileri bölgede vatandaşların yanında oldu.
ALGI OPERASYONUNA SARILDILAR
Ancak fondaş medya patlamanın yaşandığı anlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada yayılan kirli bir algı çalışmasına yönelik paylaşımları, ekranlarına taşımaktan çekinmedi. İddialar yetkili kurumlar tarafından yalanlanmasına karşın, bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da içeren algı operasyonu fondaş medyada devam etti.
Başkan Erdoğan, Amasra Kömür ocaklarının gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyerek kazanın meydana gelmesiyle ilgili, "kader planında varmış" ifadelerini kullandı. Açıklamayı kırpan fondaş medya Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımalarda bulundu.
FONDAŞ MEDYADA YALANLANDI
'Sayıştay'ın 2019 raporu' dahil gerçek dışı bilgilerin paylaşıldığı fondaş medyada yürütülen 'ihmal' algısı yalanlandı. Halk TV canlı yayınında konuşan Eski maden işçisi CHP Amasra İlçe Başkanı Seyhan Bilgin, "Ayak diye tabir ettiğimiz kömürün çıkarıldığı yerler, makinelerle çıkıyordur. Burada önce girmeden sensörlerle gaz ölçümü yapılıyor, işçilerle de gaz ölçümü cihazları vardır. Gaz ölçümü sensörler vasıtasıyla merkezi sisteme aktaralıyor. Emiyet tedbirleri üst safhada." dedi.
Patlamanın ardından sosyal medya provokasyona kalkışan kirli hesaplara karşı harekete geçilmişti.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.