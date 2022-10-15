Algı operasyonu fondaş medyada boşa çıktı! Gerçekleri canlı yayınla paylaştılar

Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada 41 işçi şehit oldu. Kurtarma çalışmaları hızlanma tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkili bakanlar ile kurum ve kuruluşların yöneticileri bölgede vatandaşların yanında oldu.

ALGI OPERASYONUNA SARILDILAR

Ancak fondaş medya patlamanın yaşandığı anlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada yayılan kirli bir algı çalışmasına yönelik paylaşımları, ekranlarına taşımaktan çekinmedi. İddialar yetkili kurumlar tarafından yalanlanmasına karşın, bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da içeren algı operasyonu fondaş medyada devam etti.