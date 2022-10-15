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    • 15.10.2022 17:58
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    • 15.10.2022 18:18
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    Algı operasyonu fondaş medyada boşa çıktı! Gerçekleri canlı yayınla paylaştılar

    Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi şehit oldu, yaralılar Bartın ve İstanbul'da tedavi altına alındı. Patlamanın ardından 'eski kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019'da yayımlanan Sayıştay raporu' gibi gerçek dışı bilgiler sosyal medyada paylaşıma sokuldu. Yetkili kurumlar tarafından yalanlanan ihmal iddiaları, fondaş medyada tartışılmaya devam edildi. Ancak, madenlerde alınan üst düzey önlemler yine Halk TV ekranlarında canlı yayına katılan CHP Amasra İlçe Başkanı tarafından paylaşıldı.

    Algı operasyonu fondaş medyada boşa çıktı

    Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada 41 işçi şehit oldu. Kurtarma çalışmaları hızlanma tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkili bakanlar ile kurum ve kuruluşların yöneticileri bölgede vatandaşların yanında oldu.

    ALGI OPERASYONUNA SARILDILAR
    Ancak fondaş medya patlamanın yaşandığı anlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada yayılan kirli bir algı çalışmasına yönelik paylaşımları, ekranlarına taşımaktan çekinmedi. İddialar yetkili kurumlar tarafından yalanlanmasına karşın, bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da içeren algı operasyonu fondaş medyada devam etti.

    Başkan Erdoğan, Amasra Kömür ocaklarının gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyerek kazanın meydana gelmesiyle ilgili, "kader planında varmış" ifadelerini kullandı. Açıklamayı kırpan fondaş medya Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımalarda bulundu.

    FONDAŞ MEDYADA YALANLANDI
    'Sayıştay'ın 2019 raporu' dahil gerçek dışı bilgilerin paylaşıldığı fondaş medyada yürütülen 'ihmal' algısı yalanlandı. Halk TV canlı yayınında konuşan Eski maden işçisi CHP Amasra İlçe Başkanı Seyhan Bilgin, "Ayak diye tabir ettiğimiz kömürün çıkarıldığı yerler, makinelerle çıkıyordur. Burada önce girmeden sensörlerle gaz ölçümü yapılıyor, işçilerle de gaz ölçümü cihazları vardır. Gaz ölçümü sensörler vasıtasıyla merkezi sisteme aktaralıyor. Emiyet tedbirleri üst safhada." dedi.

    Patlamanın ardından sosyal medya provokasyona kalkışan kirli hesaplara karşı harekete geçilmişti.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 12 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

        TTK, "AMASRA'DAKİ MADEN OCAĞINDA YÜKSEK METAN GAZI BULUNDUĞU" İDDİALARINI YALANLADI
        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin bazı haberlerde kullanılan "maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eksi kotlarda yüksek metan gazı" ve "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu" içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "2019'da yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan, Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

            Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan İbrahim Özkarcı'nın kurumu ziyaretinin nezaket ziyareti olduğu ve denetim amaçlı yapılmadığı bildirilen açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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            Haberler Güncel Algı operasyonu fondaş medyada boşa çıktı! Gerçekleri canlı yayınla paylaştılar
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