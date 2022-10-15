Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2022 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 19:23
    ABONE OL

    Facianın yaşandığı Bartın'daki madende arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Amasra'daki maden faciasında dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

    Bartın’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın" ifadesini kullandı.



    Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

    Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.




    İşte Bakan Dönmez'in o paylaşımı;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Güncel Facianın yaşandığı Bartın'daki madende arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
        SON DAKİKA